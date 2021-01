No i jest: Samsung Galaxy Watch Active 2 w nowej, pięknej wersji, pasującej do Galaxy S21

Smartwatch Galaxy Watch Active 2 ma już sporo miesięcy na karku, nawet jak na smart-zegarek. Mimo to, wciąż nie doczekał się następcy, bo po nim Samsung zaprezentował Galaxy Watch 3. Co więcej, producent z Korei Południowej postanowił wprowadzić właśnie na rynek nową wersję, która będzie pasowała do nowych smartfonów z serii Galaxy S21.

Faktem jest, że wearables „starzeją się” znacznie wolniej niż smartfony, ponieważ w ich przypadku technologia tak szybko się nie rozwija, a na dodatek użytkownicy wymieniają je znacznie rzadziej niż telefony. Prędzej jednak spodziewalibyśmy się premiery nowego smartwatcha aniżeli odświeżenia modelu, który ma niemal 1,5 roku na karku!

Samsung Galaxy Watch Active 2 w nowej, pięknej wersji, pasującej do Galaxy S21

Smartwatch zadebiutował 5 sierpnia 2019 roku, dwa dni przed smartfonami z serii Galaxy Note 10. Galaxy Watch 3 miał zaś swoją premierę obok high-endów z linii Galaxy Note 20 (co ciekawe, dokładnie rok po Galaxy Watch Active 2). Niewykluczone więc, że kolejny smart-zegarek Samsung pokaże dopiero w sierpniu 2021 roku.

Zanim to się jednak stanie, postanowiono zaserwować stary produkt w nowym opakowaniu. Co prawda spodziewaliśmy się, że Koreańczycy pochwalą się nową wersją, która nazywa się Rose Gold, na tej samej konferencji, na której pokazano smartfony z rodziny Galaxy S21, ale tak się nie stało. Zamiast tego, po prostu „cichcem” umieszczono ją na oficjalnej stronie dopiero po kilku dniach od debiutu nowych eSek.

To trochę dziwne, ponieważ to nie przypadek, że Galaxy Watch Active 2 doczekał się nowej wersji właśnie teraz. Samsung stworzył bowiem nowe zestawienie kolorystyczne, które jak ulał będzie pasować do (moim zdaniem) najładniejszej odsłony modeli Galaxy S21 i Galaxy S21+, tj. fioletowej Phantom Violet ze złotymi wstawkami.

Samsung Galaxy S21 Phantom Violet (źródło: Samsung)

Co bardzo istotne, jak możemy zobaczyć na stronie Samsunga, Galaxy Watch Active 2 Rose Gold jest dostępny wyłącznie w wersji 40 mm w aluminiowej obudowie i tylko z łącznością Bluetooth. Prawdopodobnie nie jest to jednak przypadek, gdyż modelem tym zainteresują się głównie kobiety, które z natury mają mniejsze nadgarstki i preferują bardziej „kompaktowe” koperty. Szkoda jednak, że nie ma również wariantu z LTE (szczególnie że eSki obsługują technologię eSIM).

Na razie nie ma informacji na temat dostępności Galaxy Watch Active 2 Rose Gold w Polsce. Inne wersje kolorystyczne z podobną specyfikacją kosztują od 1049 złotych.