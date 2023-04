Orange przygotowało dla klientów prezenty na święta

Wielkimi korkami zbliża się Wielkanoc. Nie kojarzy się ona co prawda za bardzo z prezentami, jednak Orange właśnie z okazji tego święta postanowiło obdarować swoich klientów m.in. sporą paczką darmowego internetu.

Darmowe GB od Orange. Jak odebrać?

Operator sieci Orange stosunkowo często obdarowuje swoich klientów darmowymi paczkami internetu. Regularnie informujemy Was o kolejnych edycjach akcji „GB za gole”, w ramach której po meczach polskich piłkarzy operator daje swoim klientom ekstra GB. Akcja, o której mowa dzisiaj, nie ma jednak nic wspólnego ze sportowymi emocjami.

Firma informuje, że wystartowała właśnie z kolejną odsłoną akcji „Prezent na kartę”, w ramach której z okazji Wielkanocy przygotowała dla swoich klientów dodatkowe pakiety internetu do wykorzystania. Te z pewnością przydadzą się przed świętami choćby do szukania przepisów, a potem do relaksu po ciężkim czasie spędzonym w kuchni. Jak skorzystać z oferty?

Do odebrania jest bezpłatny pakiet 20 GB, na których wykorzystanie klienci będą mieć 20 dni. Świąteczny prezent można odebrać w aplikacji Mój Orange lub po zalogowaniu się do swojego konta na orange.pl – w zakładce Pakiety i Usługi. W tym wypadku nie ma potrzeby wysyłania żadnych SMS-ów aktywacyjnych. Z promocji mogą skorzystać od 5 do 30 kwietnia 2023 roku użytkownicy taryf Orange: YES, POP, Free na kartę oraz Zawsze bez limitu.

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Jeszcze więcej prezentów na Święta

To jednak nie wszystko, co dla swoich klientów przygotował operator. W aplikacji Mój Orange każdy użytkownik może bezpłatnie włączyć dwumiesięczny dostęp do usługi „Bezpieczne dziecko w sieci” – to usługa, która pozwala na kontrolę treści, do jakich dzieci i młodzież mają dostęp w sieci, a także blokowanie dostępu do nieodpowiednich stron.

Drugim prezentem do odebrania w aplikacji jest darmowy 1 GB transferu danych. Ostatnim prezentem, jaki przygotował dla swoich klientów operator, jest możliwość odebrania 10 złotych rabatu na każdą z 24 rat za zakup nowego smartfona. Może to być przydatna oferta dla osób, które planują wymienić swoje urządzenie na nowszy model.