Nowy Realme C01 ma coś, czego brakuje większości smartfonów

Światło dzienne ujrzał nowy smartfon Realme C01, który należy do grupy „budżetowych” modeli, choć z uwagi na sytuację na rynku jego cena nie jest niska.

Nowy smartfon Realme C01 to typowy budżetowiec z dużą zaletą, ważną dla części klientów

Jak to często w przypadku budżetowców bywa, również nowy smartfon Realme C01 przypomina model iPhone 17 Pro (Max). Na tym podobieństwa jednak się kończą, ponieważ to zupełnie inna liga. Urządzenie chińskiego producenta jest skierowane do klientów, którzy nie mają wysokich wymagań, ewentualnie szukają czegoś możliwie przystępnego cenowo.

Realme C01 (źródło: Thegioididong)

Smartfon Realme C01 ma jednak kilka niewątpliwych zalet. Wśród nich należy wymienić akumulator o przyzwoitej pojemności – 6500 mAh, chociaż równocześnie można ładować go z mocą maksymalnie (tylko) 15 W, więc zajmie to sporo czasu.

Model ten ma też duży wyświetlacz (LCD), bo o przekątnej 6,8 cala, który na dodatek może odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Tutaj także jednak nie jest idealnie, ponieważ ekran ma rozdzielczość tylko HD+, co przy jego wielkości może być zauważalne (aczkolwiek prawdopodobnie nie przez wszystkich).

Na plus zdecydowanie należy zaliczyć również odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP64, a także obecność złącza słuchawkowego 3,5 mm, które jest dziś rzadko spotykane w smartfonach, nawet tych budżetowych.

Realme C01 (źródło: Thegioididong)

Pozostałe, kluczowe elementy specyfikacji są typowe dla najtańszych modeli na rynku. Smartfon Realme C01 ma bowiem na pokładzie procesor Unisoc T7250 wraz z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (z czego dla użytkownika pozostaje około 42 GB). Ratunkiem jest jednak slot na kartę microSD.

Ponadto urządzenie oferuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix z możliwością nagrywania wideo w 1080p w 30 klatkach na sekundę na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz Bluetooth 5.2, Wi-Fi 4 2,4 i 5 GHz, NFC i port USB-C. Smartfon Realme C01 pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16.

Całość ma wymiary 166,48×78,23×8,69 mm i waży 210 gramów.

Realme C01 – cena, dostępność

Nowy smartfon Realme C01 pojawił się w Wietnamie (podobnie jak nowy Poco X8s), gdzie będzie sprzedawany za 5990000 dongów, co jest równowartością około 900 złotych. Na tę chwilę nie wiadomo, czy trafi do sprzedaży również w Polsce, aczkolwiek wydaje się to raczej mało prawdopodobne.