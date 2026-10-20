Apple musi wprowadzić istotną zmianę w Polsce. To efekt interwencji Prezesa UOKiK

W listopadzie 2025 roku UOKiK postawił zarzuty Apple za praktykę, związaną z App Tracking Transparency Framework (ATT) – rozwiązanie to zostało wdrożone w systemach iOS 14.5 i iPadOS 14.5. Dziś poinformowano, że amerykański gigant wkrótce wprowadzi istotną zmianę.

Właściciele urządzeń Apple nie będą mogli już „prosić o nieśledzenie”

Rozwiązanie o nazwie App Tracking Transparency Framework znalazło się pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ – jak wówczas stwierdził Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny – sposób wdrożenia zasad polityki ATT w systemach operacyjnych Apple może prowadzić do nieuczciwego ograniczenia konkurencji.

W aplikacjach firm trzecich pojawia się bowiem komunikat, za pośrednictwem którego użytkownik może „poprosić o nieśledzenie”, podczas gdy w aplikacjach Apple do wyboru są opcje „Włącz reklamy spersonalizowane” i „Wyłącz reklamy spersonalizowane”, mimo że w rzeczywistości chodzi o dokładnie to samo – zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych.

Inne sformułowania, zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mogły jednak sprawiać, że użytkownicy częściej godzili się na „reklamy spersonalizowane” niż na „śledzenie aktywności”, ponieważ słowo „śledzenie” wywołuje przede wszystkim negatywne skojarzenia, w przeciwieństwie do „personalizacji”.

Po interwencji UOKiK Apple zgodziło się zrewidować swoją praktykę, związaną z App Tracking Transparency Framework. Firma zobowiązała się do zmiany wyglądu komunikatów dotyczących uzyskania zgody na wykorzystywanie danych użytkowników oraz usunięcia wszystkich znaków graficznych i sformułowań, które mogłyby wpływać na ich wybory.

Nowe komunikaty mają mieć neutralny wygląd, układ i treść, i nie pojawi się w nich m.in. słowo „śledzenie”. W aplikacjach firm trzecich będą mogły znaleźć się odnośniki do strony internetowej lub dodatkowego widoku, zawierającego bardziej szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Apple ma wprowadzić zmiany w komunikatach w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, wydanej przez UOKiK. Ponadto firma została zobowiązana do przesyłania sprawozdań co roku.

Apple wyszło naprzeciw naszym oczekiwaniom zmian polityki ATT. Dzięki temu polscy twórcy aplikacji mobilnych będą mogli zarówno konkurować, jak i współpracować z big techem, na uczciwych zasadach. Zyskają również użytkownicy, którzy będą lepiej informowani o wykorzystaniu ich danych na urządzeniach Apple. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Trzeba jednak zaznaczyć, że Apple zobowiązało się do wprowadzenia zmian wyłącznie dla użytkowników z polską lokalizacją i adresem rozliczeniowym.

Powołany zostanie też niezależny Oficer Łącznikowy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył również na Apple obowiązek wdrożenia mechanizmów, które usprawnią rozstrzyganie sporów z wydawcami aplikacji. Jednym z nich będzie Oficer Łącznikowy, który ma przyjmować uwagi, zapytania i skargi po polsku lub angielsku od twórców aplikacji. Zostaną one następnie przekazane do innego niezależnego podmiotu – Powiernika Monitorującego, który rozpatrzy skargi wydawców dotyczące polityki App Tracking Transparency Framework.