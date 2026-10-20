Nowy smartfon Xiaomi trafił do sprzedaży. Może miło zaskoczyć klientów

Do sprzedaży trafił nowy smartfon Xiaomi, który niedawno – nieoficjalnie – pojawił się na horyzoncie. Może pozytywnie zaskoczyć klientów, ponieważ takich modeli jest coraz mniej na rynku.

Nowy smartfon Xiaomi Poco X8s nie jest jak większość

Najnowszy smartfon Xiaomi Poco X8s wyróżnia się na tle innych urządzeń tego typu na rynku relatywnie niewielkim wyświetlaczem, ponieważ jego przekątna wynosi „zaledwie” 6,35 cala. W związku z tym można go uznać za „kompaktowy” (aczkolwiek oczywiście nie mały), gdyż zdecydowana większość telefonów w sklepach ma dużo większe wyświetlacze, już nawet 7-calowe.

Na uwagę zasługują również bardzo wąskie ramki dookoła ekranu, które sprawiają, że smartfon Poco X8s wygląda flagowo, mimo że flagowcem wcale nie jest (i w ogólnym rozrachunku naprawdę dużo mu do niego brakuje). Od tyłu zresztą także, bowiem przywołuje skojarzenia m.in. z Xiaomi 17.

Poco X8s (źródło: Xiaomi via Shopee)

O tym, że smartfon Poco X8s flagowcem nie jest, świadczy przede wszystkim zastosowany w nim procesor, ponieważ Chińczycy wybrali na serce tego modelu układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 – wydajny i nie aż tak stary (miał premierę w maju 2025 roku), lecz nie zapewni topowych osiągów.

Szczególnie w połączeniu z 8 GB RAM, choć dostępna jest też wersja z 12 GB RAM. W pierwszym przypadku sparowano ją z 256 GB pamięci wewnętrznej, zaś w drugim z 512 GB przestrzeni na aplikacje i pliki użytkownika.

Dobrze na liście parametrów wygląda również akumulator o pojemności 6330 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W. Ponadto smartfon Poco X8 oferuje 50 Mpix aparat główny i 8 Mpix aparat ultraszerokokątny oraz obudowę odporną na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68.

Tyle kosztuje smartfon Poco X8s

Najnowszy smartfon Xiaomi można zamawiać na platformie Shopee w Wietnamie, która rozpoczęła jego przedsprzedaż. Regularną cenę wersji 8/256 GB ustalono na 11500000 dongów (równowartość około 1730 złotych), zaś wariantu 12/512 GB na 14000000 dongów (~2105 złotych).

Trzeba przyznać, że ceny są wysokie, ale „tanio to już było”, o czym świadczą również ujawnione przedpremierowo ceny Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie.