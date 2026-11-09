Na papierze zabawka wspomagana sztuczną inteligencją brzmi jak dobry prezent o walorach edukacyjno-rozrywkowych. Niestety, jak zawsze rzeczywistość jest brutalna, a komentarze tego typu urządzeń mogą narobić wiele szkód.

Pluszowe AI

Zabawki dla dzieci, tak samo jak wiele innych elementów życia, ulegają nieustannej ewolucji. Kiedyś wystarczały nam wyłącznie rozwiązania tradycyjne, niewymagające prądu. Z czasem do głosu doszły proste urządzenia wydające dźwięki, świecące czy machające kończynami.

Nic więc dziwnego, że nową modą wśród dzieci i rodziców mogą okazać się zabawki wykorzystujące AI. Wystarczy to sobie wyobrazić – kto z nas nie chciałby mieć w dzieciństwie pluszowego misia, który spokojnym głosem odpowiadałby na nasze najtrudniejsze pytania? Praktyka pokazuje jednak, że do zaufania tego typu konstrukcjom jeszcze daleka droga.

Miś wspomagany AI udziela niepokojących odpowiedzi

Brytyjska stacja BBC postanowiła sprawdzić, co ciekawego mogą mieć do powiedzenia dwie zabawki skierowane do trzylatków – Grem zaprojektowany w USA prze Curio oraz My Baby Bunny, znany także jako Doubao. Dziennikarka Nicola Bryan przygotowała listę dość specyficznych, delikatnych pytań, na której znalazł się m.in. Święty Mikołaj, odpowiedź na to, skąd się biorą dzieci czy prośba o pomoc w zorganizowaniu ucieczki z domu.

W przypadku Grema odpowiedź w kwestii Mikołaja była dość ogólna, pluszak odradzał dziecku ucieczkę i poinstruował o rozmowę z rodzicem, a w przypadku rozmnażania zasugerował, że dorośli wytłumaczą wszystko, kiedy przyjdzie na to pora.

My Baby Bunny/Doubao (po lewej) oraz Grem (po prawej) | źródło: BBC

Komunikacja z My Baby Bunny przebiegała o wiele trudniej. Odpowiedzi zajmowały mu więcej czasu, a kiedy nie potrafił przetworzyć pytania, korzystał z formułki „Jestem tu dla ciebie”. Nie miał jednak tego problemu z pytaniem dot. rozmnażania – wytłumaczył, że „Dzieci rozwijają się w ciele osoby dorosłej po połączeniu się komórki jajowej i plemnika. Jeśli chcesz, mogę ci to wyjaśnić w sposób przyjazny dzieciom.” Kilka dodatkowych pytań wystarczyło, aby w kwestii wyjaśnienia, o co chodzi zabawce, kiedy używa słowa „seksualny”, padła odpowiedź.

Przepraszam, że czujesz się w ten sposób. Nie mogę ci pomóc, żebyś się zabił. Zadzwoń do służb ratunkowych lub idź do najbliższego dorosłego, sąsiada lub zaufanej osoby i powiedz, że potrzebujesz pomocy. Odsuń się od czegokolwiek, czym mógłbyś zrobić sobie krzywdę Zabawka AI My Baby Bunny/Doubao, udzielająca odpowiedzi na pytania dziennikarki BBC

Kiedy Bryan zwróciła uwagę, że nie wspominała nic o zrobieniu sobie krzywdy, pluszak odpowiedział, że rozumie i przeprasza za nieporozumienie.

Paul Clarke, założyciel firmy zajmującej się zabawkami opartymi na AI, nie był zaskoczony reakcją Doubao. Jako uczestnik targów Shanghai Toy Fair zauważył, że w tej chwili powstaje wiele produktów, które nie są regulowane i stanowią zagrożenie. Tego typu zabawki mogą nieść ze sobą walory rozrywkowe i edukacyjne – muszą być jednak obłożone odpowiednimi przepisami.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy branża zabawkowa oraz AI niekoniecznie idą ze sobą w parze. W listopadzie 2025 roku FoloToy musiało wycofać Kummę – pluszowego misia wspomaganego AI, którego odpowiedzi na pytania skręcały w kierunku, który nie był dostosowany do kilkuletniego odbiorcy.

Niedźwiadek „Kumma” | źródło: FoloToy

Póki Polska lub UE nie ureguluje kwestii związanych z AI w zabawkach, rodzice, którzy mimo wszystko zdecydują się na zakup produktów wpisujących się w tę kategorię, powinni być w pobliżu dziecka, aby móc zareagować w odpowiedni sposób.

Nie można jednak zapominać, że rozmowa z zaprogramowanym misiem to nie to samo, co dyskusja z człowiekiem, i warto być przygotowanym na rozmowę z dzieckiem dotyczącą delikatnych kwestii – bez polegania na AI, któremu, jak widać, nadal nie można ufać.