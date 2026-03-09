Przetestowali już aparat w Galaxy S26 Ultra. Samsung musi ich przeklinać

Znany zespół wziął na warsztat smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra, aby przetestować jego możliwości w zakresie fotografowania i rejestrowania filmów. Recenzja okazała się miażdżąca dla najnowszego flagowca producenta z Korei Południowej.

Według DxOMark smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra ma aparat, którego możliwości są dalekie od topowych

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra, który zadebiutował 25 lutego 2026 roku, został wyposażony w pięć aparatów, z czego tylko jeden – o rozdzielczości 12 Mpix z przysłoną f/2.2 – znajduje się na przodzie. Pozostałe cztery są już na tyle. Wśród nich jest 200 Mpix aparat główny, 50 Mpix teleobiektyw z 5-zoomem optycznym, 10 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym i 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Parametry aparatów w smartfonie Samsung Galaxy S26 Ultra (źródło: Samsung)

Względem Galaxy S25 Ultra zmieniło się niewiele, bo tylko wartość przysłony w aparacie głównym i teleobiektywie z 5x zoomem optycznym – odpowiednio z f/1.7 do f/1.4 i f/3.4 do f/2.9. Pozwolić to ma uzyskać lepszej jakości obraz w sytuacjach, gdzie światła jest mniej.

Mimo to smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra uzyskał zauważalnie lepszy wynik w teście DxOMark niż Galaxy S25 Ultra – 157 vs 151. To wciąż jednak „miażdżący” rezultat, gdyż w globalnym rankingu uplasował się dopiero na… 18. pozycji, za takimi modelami, jak Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 17 Ultra, Honor Magic 8 Pro, Motorola Signature, Google Pixel 10 Pro XL, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro XL i Xiaomi 15 Ultra (wymieniono tu jedynie urządzenia, dostępne w Polsce, które przetestowano według najnowszej procedury v6).

Samsung Galaxy S26 Ultra nie uzyskał najwyższej noty w ani jednej kategorii, mimo że DxOMark uznał za mocne strony dobry balans bieli w większości warunków, szeroki zakres tonalny, „dość skuteczną” stabilizację podczas nagrywania wideo i wysoki poziom detali na zdjęciach makro. Z kolei wśród słabych stron znalazły się niestabilność ekspozycji i kolorów w różnych warunkach, szum tła w portretach wykonywanych w pomieszczeniach i przy słabym oświetleniu, utrata drobnych szczegółów twarzy w scenach z życia wziętych oraz niewielkie przesunięcia klatki podczas ujęć panoramicznych w filmach.

Wynik testu aparatu w Galaxy S26 Ultra (źródło: DxOMark)

Chociaż formuła testowa DxOMark często jest krytykowana, to zapewnia ona porównywalne wyniki, gdy w ten sam sposób testowane są wszystkie smartfony. W związku z tym nie można ich ignorować i Samsung z pewnością nie jest zachwycony wynikiem, jaki osiągnął jego najnowszy flagowiec.

W przyszłym roku ma szansę być już inaczej, ponieważ smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra może zostać wyposażony w matrycę „klasy 1-calowej”.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra nie ma peryskopowego teleobiektywu

Będąc w temacie tego smartfona, warto wspomnieć o zaskakującym fakcie, nagłośnionym przez serwis GSMArena. Otóż okazuje się, że smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra nie ma teleobiektywu o budowie peryskopowej jak Galaxy S25 Ultra. To dużo zmienia, ponieważ wymaga on co najmniej 52 cm odległości od fotografowanego obiektu, aby złapać ostrość, podczas gdy u poprzednika dystans ten wynosi 26 cm, czyli dwa razy mniej.

Jest jednak jeszcze jeden efekt zrezygnowania z budowy peryskopowej, a mianowicie nieco inny efekt bokeh (rozmycia). W Galaxy S26 Ultra rozmyte elementy (jak światła) mają kształt zbliżony do okrągłego, natomiast w Galaxy S25 bardziej prostokątny.