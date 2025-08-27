Samsung Galaxy S26 Ultra przeniesie Cię do 2021 roku

Samsung Galaxy S26 Ultra może porzucić koncepcję, której producent trzymał się od premiery Galaxy S22 Ultra w 2022 roku. Na to przynajmniej wskazują najnowsze doniesienia prosto z Korei Południowej.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra z dużą wyspą?

Samsung Galaxy S21 Ultra z 2021 roku był ostatnim reprezentantem serii, na którego plecach widniała wyspa aparatów, a nie osobne wycięcia dla każdego obiektywu (no i lampy błyskowej). Doniesienia z Korei Południowej wskazują jednak na to, że nadchodzący smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra powróci do takiej stylistyki, przy czym kluczowa wcale nie jest tu estetyka.

Teoretycznie przejście na wyspę ma pozwolić Samsungowi upakować w środku jeszcze lepsze aparaty, aczkolwiek według najnowszych informacji Galaxy S26 Ultra ma mieć tę samą matrycę Isocell HP2, co jego poprzednik (a także Galaxy S24 Ultra i nawet Galaxy S23 Ultra). Wartość przysłony ma się jednak zmienić z f/1.7 (w Galaxy S25 Ultra) na f/1.4, co pozwoli na uzyskiwanie lepszych efektów w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Głównemu sensorowi towarzyszyć będą prawdopodobnie teleobiektyw(y) i ultraszerokokątna jednostka.

Nie będzie to jedyna zmiana w wyglądzie. Doniesienia wskazują również na to, że Galaxy S26 Ultra będzie miał mocniej zaokrąglone rogi. Mocniej, ponieważ już Samsung Galaxy S25 Ultra nie ma kątów prostych w narożnikach obudowy.

Akumulator w Galaxy S26 Ultra – wcale nie bez zmian

Zostawmy jednak kwestie estetyczne, bo po raz kolejny w sieci poruszony został temat akumulatora. Wydaje się już niemal pewne, że model Galaxy S26 Ultra ponownie zostanie wyposażony w ogniwo o pojemności 5000 mAh, ale zaoferuje szybsze ładowanie: z mocą 60 W, a nie tylko 45 W. Redakcja SamMobile twierdzi, że dotarła nawet do potencjalnej baterii – to EM-BS948ABY odkryta w bazie chińskiego Quality Certification Center.

Nowy akumulator, choć o niezmienionej pojemności, będzie ładować się szybciej, a poza tym pozwoli na odchudzenie smartfona. Dzięki niemu Samsung Galaxy S26 Ultra ma mieć mniej niż 8 mm grubości (dla porównania tegoroczny flagowiec ma 8,2 mm).

A skoro już o niewielkiej grubości mowa, to przypomnę na koniec, że w 2026 roku Samsung zerwie z utartym schematem dla serii Galaxy S. Zadebiutuje nowy model z dopiskiem Edge, informującym o bardzo smukłej konstrukcji. Ma on zostać wyposażony w akumulator o pojemności 4200 mAh, eliminując największy problem poprzednika, czyli Samsunga Galaxy S25 Edge, który nie wytrzymuje od rana do wieczora. Model podstawowy zaś – który ma nosić nazwę Samsung Galaxy S26 Pro – będzie miał baterię o pojemności 4300 mAh. Plusa nie będzie wcale.