Brakuje Ci tej funkcji w smartfonie? Wystarczy kilka stówek i ją masz

Niektóre gadżety potrafią wracać po jakimś czasie jak bumerang. Okazuje się, że pomysł sprzed kilkunastu lat dedykowany smartfonom może wrócić w nieco zmienionej postaci.

Kamera na klips

Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy natknąłem się na gadżety z tej kategorii, jednak strzelam, że było to jeszcze w czasach, w których flagowe smartfony nie oferowały więcej niż jeden aparat z tyłu. Jak zatem uzyskać w takich warunkach ultraszeroki kąt lub fizyczny zoom?

To proste – pojawiły się akcesoryjne obiektywy z klipsem. Wystarczyło tylko dopasować oczka i zyskiwaliśmy dostęp do lepszych zdjęć z bliskiej odległości czy szerszy kąt widzenia. Niektóre rozwiązania oferowały także np. filtr polaryzacyjny, umożliwiający usunięcie odbić na refleksyjnych powierzchniach.

Niestety, ze względu na to, że gadżet wcale nie musiał pasować do kolejnego urządzenia, nie zawsze dawał czysty obraz, wymagał dopasowania soczewek i zajmował tylko miejsce w torbie/plecaku, przez co pozostał raczej ciekawostką, którą powinno ubić pojawienie się dodatkowych obiektywów do różnych zadań.

Makro w każdym smartfonie? Tak, ale…

Martvsen MagStack to wskrzeszenie pomysłu sprzed lat, umożliwiające dodanie kamery makro do każdego smartfona dostępnego na rynku. Całość polega na patentach sprzed lat, jednak pojawiło się kilka dodatkowych rozwiązań, którymi chwalą się autorzy projektu.

Martvsen MagStack (Źródło: Martvsen | Kickstarter)

Jednym z nich jest dostępne obok typowego klipsa magnetyczne mocowanie, które ułatwia dopasowanie do siebie obiektywów i zmianę parametrów w mgnieniu oka. Projektanci chwalą się również wysoką jakością wykonania z wykorzystaniem aluminium, magnetyczną pokrywą chroniącą soczewki czy systemem połączonych obiektywów.

Dokładając kolejne oczka użytkownik może przejść bezproblemowo od 30-krotnego zoomu przez 55-krotny, 80-krotny aż do 105-krotny. Zakres skuteczności akcesoryjnego obiektywu znajduje się pomiędzy 2,5 a 3,5 centymetra.

Martvsen MagStack (Źródło: Martvsen | Kickstarter)

Kampania trwa

Kampania na Kickstarterze potrwa do 20 września 2025 roku, jednak już teraz została w pełni ufundowana – warto jednak mieć na uwadze, że nie każdy projekt wiąże się z otrzymaniem wspartego produktu. Wiarygodności Martvsen dodaje natomiast fakt, że marka istnieje od 2017 roku, ma własny sklep na Amazonie i wcześniej udało jej się pomyślnie przeprowadzić kampanię na akcesoryjny teleobiektyw o długości ogniskowej 400 mm do smartfonów.

Jeżeli wszystko pójdzie po myśli autorów projektu, dostawa pierwszych zestawów odbędzie się w listopadzie 2025 roku. Ceny zaczynają się od 79 dolarów (~290 złotych) za wersję z maksymalnie 80-krotnym zoomem. Opcja z dodatkowym obiektywem, zwiększającym wartość przybliżenia, to już wydatek rzędu 99 dolarów (~360 złotych).