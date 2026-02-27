Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra - fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl
Smartfony

Samsung Galaxy S26 jest lepszy niż się wydawało

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Samsung Galaxy S26 jest lepszy niż się wydawało

Choć mój stosunek do serii Samsung Galaxy S26 jest mocno krytyczny, to okazuje się, że nowe flagowce producenta z Korei Południowej oferują więcej niż się wydawało.

Samsung Galaxy S26 obsłuży łączność satelitarną

Premiera Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra 25 lutego 2026 roku w San Francisco w Stanach Zjednoczonych wywołała dużo różnych emocji. Mnie prywatnie one nie zachwyciły – wręcz przeciwnie, ogromnie rozczarowały, mimo że przynajmniej Galaxy S26 Ultra ma kilka elementów, przemawiających za jego zakupem zamiast Galaxy S25 Ultra i mowa tu nie tylko o ekranie prywatyzującym, ale też wręcz nierealnej funkcji stabilizacji horyzontu:

Okazuje się jednak, że do tej listy należy dopisać kolejny punkt: obsługę łączności satelitarnej. Dziś producent z Korei Południowej oficjalnie poinformował, że smartfony z serii Samsung Galaxy S26 umożliwią korzystanie z niej dzięki partnerstwu z „wiodącymi operatorami” w Ameryce Północnej, Europie i Japonii.

W USA są to T-Mobile i Verizon (Koreańczycy pracują też z AT&T, aby udostępnić łączność satelitarną klientom tej firmy), w Europie Virgin Media O2 (w marcu 2026 roku rozpoczną się testy w MasOrange w Hiszpanii, a do tego Samsung pracuje z Vodafone nad udostępnieniem tego typu łączności), zaś w Japonii Docomo, KDDI i SoftBank (ponadto trwają prace z Rakuten Mobile).

Exynos 2600 vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – są pierwsze wyniki testów porównawczych

Sprzedawane w Polsce Galaxy S26 i Galaxy S26+ mają procesor Exynos 2600 3,8 GHz, natomiast Galaxy S26 Ultra ma na całym świecie na pokładzie SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4,74 GHz. Pojawiły się już wyniki pierwszych testów obu układów w Geekbench 6. Oto one:

  • Exynos 2600
    • single-core – 3105-3197 punktów
    • multi-core – 10444-11012 punktów
  • Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
    • single-core – 3670-3724 punkty
    • multi-core – 10981-11237 punktów

Wyniki testów single-core mocno różnią się na korzyść Samsunga Galaxy S26, co jest oczywiste z uwagi na dużą różnicę maksymalnej częstotliwości taktowania układów, jednak wyniki multi-core są już bardzo podobne.

Z kolei w teście OpenCL Exynos 2600 osiągnął 24240 punktów, a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 24152 punktów, zatem mniej niż SoC Samsunga.

Dlaczego Samsung Galaxy S26 nie ma magnesów do ładowania indukcyjnego w obudowie? Odpowiedź może Cię nie przekonać

Długo mówiło się, że Samsung Galaxy S26 nie będzie „Qi2 Ready”, tylko zaoferuje magnesy wbudowane w obudowę, które pozwolą przyczepić magnetycznie ładowarkę indukcyjną do plecków bez potrzeby korzystania z etui.

Finalnie smartfony z serii Samsung Galaxy S26 nie mają wbudowanych magnesów. Okazuje się, że była to świadoma i przemyślana decyzja, ponieważ Koreańczycy przeprowadzili ankietę, która ujawniła, że aż 83% użytkowników zakłada etui na urządzenie. Uznano zatem, że lepszym rozwiązaniem jest stworzenie etui z magnesami, skoro większość osób korzysta z takiej ochrony.

Won-Joon Choi powiedział serwisowi The Verge, firma wolała wykorzystać przestrzeń wewnętrzną, którą zajęłyby magnesy, na inne cele, np. na zmniejszenie grubości urządzeń lub umieszczenie w nich większych akumulatorów (to ostatnie dotyczy tylko Galaxy S26, który ma baterię 4300 mAh, a Galaxy S25 miał 4000 mAh).

Tłumaczenie to, choć wydaje się logiczne, mimo wszystko trudno zaakceptować, gdy Apple umieszcza magnesy w iPhone’ach od serii iPhone 12 i oferuje etui z magnesami, dając użytkownikom wybór.

Przy okazji warto wspomnieć, że pojawiły się informacje, iż etui firm trzecich z magnesami mogą negatywnie wpływać na działanie rysika S Pen w Galaxy S26 Ultra, dlatego wskazane jest korzystanie z etui Samsunga.

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas