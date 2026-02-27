Niczego lepszego dziś nie przeczytasz: wakacje będą tańsze

Wakacje potrafią być kosztowne, jednak właśnie pojawiła się świetna wiadomość, która z pewnością Was ucieszy, jeżeli planujecie wyjazd do innego kraju w Europie, ale znajdującego się poza Unią Europejską.

Wakacje poza Unią Europejską mogą być mniej kosztowne niż do tej pory

Dzięki zasadzie Roam Like At Home (RLAH) nie trzeba martwić się o koszty połączeń głosowych, wiadomości, MMS-ów czy transmisji danych poza Polską, jeżeli ktoś wyjeżdża do innego kraju, wchodzącego w skład Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 2022 roku przedłużono tę zasadę na kolejne 10 lat, do 2032 roku.

Dzięki niej koszty połączeń i wiadomości są takie same jak w kraju (jeśli ktoś ma je bez limitu, to może dzwonić i pisać bez limitu także poza Polską), a w przypadku internetu operatorzy udostępniają coraz większe limity danych do wykorzystania w Unii Europejskiej (dzięki zmniejszeniu co roku stawki za 1 GB).

Oczywiście mowa tu o sytuacji, gdy ktoś wyjeżdża raz na jakiś czas za granicę, a przez większość czasu przebywa w Polsce. W przeciwnym wypadku operatorzy – zgodnie z prawem – mogą doliczać dodatkowe opłaty, wynikające z polityki uczciwego korzystania. RLAH jest bowiem udogodnieniem, a nie furtką do tańszego, długotrwałego korzystania z usług poza Polską.

Zasada Roam Like At Home obowiązuje od 15 czerwca 2017 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz państwach, wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Od 1 stycznia 2026 roku RLAH objęto również Mołdawię i Ukrainę, mimo że nie należą one do UE ani EOG.

Ukraina nie jest obecnie popularnym miejscem docelowym, podobnie jak Mołdawia, aczkolwiek ona akurat zaczyna być coraz bardziej dostrzegana przez Polaków. Komisja Europejska chce jednak dodać kolejne kraje do listy państw, które uwzględnia zasada RLAH.

W opublikowanym komunikacie poinformowano, że Komisja Europejska zaproponowała rozpoczęcie negocjacji z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Kosowem, Macedonią Północną oraz Serbią, które miałyby doprowadzić do objęcia ww. krajów zasadą Roam Like At Home.

Kiedy w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii Północnej i Serbii będzie zasada Roam Like At Home?

Propozycja Komisji Europejskiej to dopiero pierwszy krok w kierunku objęciu Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii zasadą RLAH. Każdy z krajów musi dostosować się do unijnych przepisów dotyczących roamingu, a rozmowy z każdym rozpoczną się dopiero, gdy Rada Europejska uzyska upoważnienie do rozpoczęcia negocjacji.

Przykład Mołdawii i Ukrainy pokazuje jednak, że proces ten może przebiec pomyślnie i można wierzyć, że przynajmniej w części krajów zasada Roam Like At Home zacznie obowiązywać w nieodległej przyszłości. Niekoniecznie już w wakacje 2026, ale być może już od 1 stycznia 2027 roku.