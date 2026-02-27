Korzystasz z HBO Max „po taniości”? Oglądaj, póki możesz, bo wkrótce serwis to ukróci

Choć opłacenie subskrypcji wychodzi taniej niż kupowanie osobno dostępu do każdego filmu, to użytkownicy kombinują na różne sposoby, aby płacić jeszcze mniej, co nie jest zgodne z warunkami korzystania. Serwis HBO Max stara się to ukrócić i zapowiedział, że w 2026 roku zintensyfikuje swoje działania w tym obszarze.

Nielegalne współdzielenie konta na HBO Max przestanie być możliwe w 2026 roku. Ostatecznie

W jeszcze nie tak odległej przeszłości platformy z wideo na żądanie (VOD) przymykały oko na nielegalne współdzielenie kont (a Netflix nawet kiedyś do tego zachęcał!), jednak od kilku lat widać odwrót od tej pobłażliwości.

Serwis HBO Max jeszcze w 2023 roku wysłał do użytkowników w Polsce wiadomość, z której wynikało, że nie zamierza walczyć z nielegalnym udostępnianiem kont. Tutaj trzeba wspomnieć, że według warunków z jednego konta mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy jednego gospodarstwa domowego.

Niespełna rok później zmieniono kurs – w marcu 2024 roku dowiedzieliśmy się, że Max (wtedy bez „HBO” w nazwie) zacznie walczyć z nielegalnym współdzieleniem kont, co w kolejnych miesiącach i latach powtarzano regularnie z coraz większą stanowczością. Ponad rok później, w kwietniu 2025 roku, Max wdrożył możliwość dodania do konta użytkownika spoza gospodarstwa domowego (za 7,99 dolarów).

W maju 2025 roku Max poinformował zaś, że w ciągu maksymalnie 18 miesięcy wdroży możliwość dodania użytkownika spoza gospodarstwa domowego za dodatkową opłatą na całym świecie, a kilka miesięcy temu, (już znowu) HBO Max zapowiedział, że od września 2025 roku rozpocznie „agresywną” kampanię przeciwko nielegalnemu współdzieleniu kont.

Platforma bynajmniej nie zamierza zmieniać obranego kierunku. Potwierdził to JB Perrette (CEO and President of Global Streaming and Games for Warner Bros. Discovery), który podczas ogłaszania wyników za czwarty kwartał 2025 roku poinformował, że w 2026 roku HBO Max zamierza walczyć z nielegalnym współdzieleniem kont na całym świecie i rozpoczęty już proces nabiera skali.

Należy się zatem przygotować na koniec korzystania z HBO Max „po taniości” dzięki dzieleniu dostępu do jednego konta przez osoby, które nie mieszkają ze sobą (i zwykle nawet się nie znają).

Ile osób może korzystać z HBO Max w 2026 roku?

Od lutego 2025 roku obowiązuje najnowszy cennik HBO Max w Polsce. Za plan Podstawowy z reklamami trzeba zapłacić 29,99 złotych, za plan Standard – 39,99 złotych, a za plan Premium – 49,99 złotych. Dostępne są też plany roczne – w każdym przypadku opłata wynosi dziesięciokrotność miesięcznej opłaty (więc dwa miesiące są gratis).

Zgodnie z warunkami korzystania, na każdym koncie można utworzyć do pięciu profili, z których mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy jednego gospodarstwa domowego, choć „upoważnionym użytkownikiem” mogą być również „członkowie najbliższej rodziny”. Zastrzeżono też w nich, że HBO Max może korzystać z rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację, czy zasady są przestrzegane, a w przypadku wykrycia, że jest inaczej, serwis daje sobie uprawnienie do ograniczenia dostępu.