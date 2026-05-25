Airbnb szaleje. Chcielibyśmy te nowości na Bookingu

Jedna ze znanych platform do rezerwacji noclegów sukcesywnie rozszerza swoje portfolio usług. Konkurencja serwisu Booking powiększyła swoją ofertę o intrygujące nowości.

Konkurent Booking oferuje nowe usługi – ogrom nowości w Airbnb

Airbnb pozwala już na znacznie więcej niż tylko poszukiwanie gospodarzy oferujących wynajem. Użytkownicy aplikacji zyskują dostęp do szeregu usług, ułatwiających planowanie podróży na każdym jej etapie. Ciekawą nowością jest możliwość zamówienia artykułów spożywczych z dostawą za pośrednictwem Airbnb po przyjeździe do zarezerwowanego lokalu lub w dowolnym momencie podróży. Część gospodarzy oferuje odbiór zamówienia oraz zaopatrzenie mieszkania w potrzebne gościom produkty. Opcja ta jest póki co testowana w 25 miastach USA przy współpracy z Instacart.

Ponadto Airbnb wprowadza na platformę możliwość rezerwacji prywatnego transportu samochodem do i z wynajmowanego mieszkania poprzez Welcome Picups. Co ciekawe, kierowca śledzi lot użytkownika, aby czekać na niego od razu po przylocie. Usługa wdrażana jest w 160 miastach na całym świecie.

Zakupy w aplikacji do planowania podróży (źródło: Airbnb)

Dodatkowo – dzięki współpracy z Bounce – Airbnb zaproponuje swoim użytkownikom możliwość przechowania bagażu przed lub po zameldowaniu. Opcja ta wdrażana jest w 175 miastach. Podróżujący coraz częściej decydują się na wynajem samochodu w miejscu odpoczynku. Dlatego też na platformie Airbnb pojawiła się opcja wynajmu pojazdu bezpośrednio w aplikacji.

Airbnb wydłuża również listę doświadczeń dla wybranych miejsc. Na platformie mają pojawić się oferty od lokalnych ekspertów, którzy zaproponują zwiedzanie ponad 3 tysięcy atrakcji. Dodatkowo w ofercie zadebiutuje ponad 2,5 tysiąca wydarzeń związanych z kulturą kulinarną. Dzięki temu podczas podróży można poznać kulisy lokalnej kuchni, targowiska oraz potrawy. W Airbnb znajdą się również hotele butikowe i niezależne, w 20 najpopularniejszych destynacjach na całym świecie, w tym w Rzymie, Paryżu czy Nowym Jorku.

Na odświeżonej platformie planowania podróży znajdzie się również coś dla fanów piłki nożnej. Z okazji Mistrzostw Świata FIFA 2026 użytkownicy mogą skorzystać z niepowtarzalnych wydarzeń m.in. wejść na boisko i trenować z byłym trenerem Interu Miami, Javierem Mascherano.

Sztuczna inteligencja na Airbnb – wsparcie AI na każdym etapie podróży

Airbnb wdraża też nowoczesne funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Użytkownicy platformy mogą skorzystać z opcji ułatwiających zaplanowanie podróży, takich jak:

podsumowania recenzji na temat lokalizacji w oparciu o opinie gości i informacje przekazane przez gospodarzy wygenerowanych przez sztuczną inteligencję,

porównania wspomaganych przez AI,

tworzenie planu podróży wspólnie z innymi użytkownikami,

tworzenie mapy podróży i połączeń wraz z recenzjami od znajomych użytkowników,

asystent oparty na sztucznej inteligencji.

Część usług jest już wdrażana w wybranych lokalizacjach.