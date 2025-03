Wyjątkowy Samsung Galaxy S25 Ultra. Poczujesz się jak John Wick

Typowy smartfon nie zdradza o właścicielu zbyt wiele – możemy się jedynie domyślać, dlaczego wybrał takie, a nie inne urządzenie i co lubi, a czego nie lubi. Ten, kto zamówi limitowaną edycję Samsunga Galaxy S25 Ultra Viper, musi być jednak fanem Johna Wicka.

Telefony w kinie

Przez popkulturę przewinęło się wiele urządzeń, które można by nazwać telefonami. Nie każda konstrukcja wyglądała jak coś, co istnieje w prawdziwym świecie. Wśród urządzeń, które przypomniały rzeczywiste rozwiązania, można wymienić m.in. Motorolę DynaTAC widoczną w „American Psycho”, Nokię 8110 z „Matrixa” czy Ericssona JB988 Jamesa Bonda, który w „Jutro Nie Umiera Nigdy” pozwalał sterować BMW 750iL oraz miał wbudowany wytrych i paralizator.

Przyglądając się scenom z filmu John Wick, spostrzegawcze osoby zauważyły, że przez ręce bohatera przewinęło się kilka urządzeń, m.in. Nokia 8800 czy iPhone 5. Co by było, gdyby postaci granej przez Keanu Reevesa zamarzyłby się wykonany na zamówienie smartfon, kojarzący się z jej „zawodem”? Możliwe, że przypominałby limitowany model Samsunga Galaxy S25 Ultra, zaprojektowany przez Caviar.

Samsung Galaxy S25 Ultra „Viper”

Dubajskich specjalistów od megadrogich projektów urządzeń nie trzeba nikomu przedstawiać. Tym razem zamiast złotego PlayStation 5 czy Samsunga Galaxy Z Flip 6 celebrującego imprezę US Open zespół wziął na warsztat zaprezentowanego niedawno Samsunga Galaxy S25 Ultra i sprawił, że smartfon wygląda jak idealny prezent dla zawodowego asasyna.

Czym wyróżnia się projekt Caviar? Oprócz wygrawerowanego na pleckach Pit Vipera, czyli pistoletu, który mogliśmy podziwiać w John Wick 4, ramkę pokryto za pomocą techniki PVD tytanem używanym w lotnictwie, a pojedyncze detale wykonano z 24-karatowego złota. W uchwycie znalazło się natomiast miejsce na działającą klepsydrę wypełnioną drobnymi kulkami – producent nie podaje jednak, ile system odmierza czasu. Ze względu na grubą metalową powłokę z tyłu, smartfon nie obsługuje ładowania indukcyjnego.

Samsung Galaxy S25 Ultra Viper (Źródło: Caviar)

Pozostała specyfikacja smartfona nie uległa zmianie – w środku znajduje się więc m.in. układ mobilny Snapdragon 8 Elite, 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO o rozdzielczości 3120×1440 pikseli oraz główna kamera z matrycą 200 Mpix.

Jak to w przypadku Caviar bywa, nie ma co liczyć na masową produkcję. Powstanie tylko jeden egzemplarz Samsunga Galaxy S25 Ultra Viper, a wyceniono go na 13 tysięcy dolarów (równowartość około 50515 złotych). W ramach ciekawostki dodam, że oryginalny Pit Viper opracowany przez Taran Tactical Innovations kosztuje na oficjalnej stronie producenta 7499 dolarów (~29140 złotych). Patrząc na mój budżet i tak mogę sobie pozwolić co najwyżej na Barbie Phone…