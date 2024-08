Ten Samsung Galaxy Z Flip 6 kosztuje krocie nie bez powodu

Część z nas lubi się wyróżniać – ma własny styl, kupuje wyjątkowe akcesoria czy sprzęty i nie wstydzi się ich pokazywać. Ci, którzy nie mają co zrobić z pieniędzmi, potrafią wynieść tę „unikalność” na absurdalnie wysoki poziom. To dla nich powstał ten Samsung Galaxy Z Flip 6.

Ile kosztuje obecnie Samsung Galaxy Z Flip 6?

Pierwszy Samsung Galaxy Z Flip kosztował 6600 złotych. Trzeba przyznać, że na tle szóstej generacji, która zaczynała od 5199 złotych (ale już teraz jej ceny w oficjalnym sklepie rozpoczyna kwota 4689 złotych za wersję 12/256 GB) wypadał drogo.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić smartfon w lepszej wersji wyposażenia czy dokupić do niego luksusowe etui. Są jednak na świecie osoby, którym to nie wystarcza i muszą mieć absolutnie wyjątkową wersję urządzenia. To właśnie dla nich Caviar, dubajscy specjaliści od luksusowych telefonów, przygotował Samsung Galaxy Z Flip 6 Elegance.

Luksusowy Galaxy Z Flip 6 z kryształami

Czym Caviarowe wersje Galaxy Z Flip wyróżniają się na tle oryginału? Bazą dla projektu plecków jest skóra Chevre, w przypadku modelu Sapphire barwiona na jasny błękit, a dla modelu Emerald – na zielono. Pierwszy wymieniony wariant otrzymał wstawkę z 22-karatowego srebra, natomiast w drugim składaku zdecydowano się na jubilerski stop pokryty 24-karatowym różowym złotem.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Elegance w wersji Emerald (Źródło: Caviar)

Ostatnią, tym razem już wspólną, cechą obu wersji jest inkrustowanie za pomocą 16 kryształów Swarovskiego o średnicy 2 milimetrów. Kolekcja powstała w ramach celebracji US Open, a użyte kształty i kolory są inspirowane tenisowym stylem.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Elegance Sapphire (Źródło: Caviar)

Wewnątrz oczywiście nie poczyniono żadnych zmian i jest to typowy Samsung Galaxy Z Flip 6, jakiego znajdziecie na półkach sklepowych. Jeżeli jednak macie trochę drobnych i lubicie tenisa, to być może jest to idealny składak dla Was.

Jedyne, co musicie zrobić, to mieć pod ręką co najmniej 33400 złotych – tyle po przeliczeniu na złotówki kosztuje wariant Emerald w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej – opcja 512 GB to wydatek rzędu 34770. Cena za wersję Saphire to 37200 złotych za 256 GB pamięci wewnętrznej i 38570 złotych za opcję z 512 GB miejsca na dane. W przypadku płatności za pomocą kryptowalut można liczyć na 15% obniżki w oficjalnym sklepie Caviar.

Jeżeli jednak idziecie do portfela przeliczyć gotówkę, mam nadzieję że umiecie szybko sumować banknoty – firma przewidziała bowiem wyłącznie 99 egzemplarzy do każdej wersji. Jest to zatem towar mocno limitowany.