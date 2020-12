Taką PlayStation 5 mógłbym kupić. Szkoda, że mnie nie stać

Konsola Sony PlayStation 5 to jeden z najgorętszych towarów 2020 roku i sytuacja prawdopodobnie nie zmieni się w przyszłym, ponieważ Sony nie wyrabia z jej produkcją i popyt wciąż znacznie przewyższa podaż. Po tę wersję na pewno nie ustawi się tak długa kolejka chętnych, nawet jeśli wygląda znacznie lepiej niż oryginał.

O gustach się nie dyskutuje, ale prywatnie nie uważam designu PlayStation 5 za zbyt udany. Konsola nie tylko jest ogromna, ale jej bryła jest też zbytnio udziwniona – zdecydowanie bardziej podobała mi się obudowa PlayStation 2 i PlayStation 4 oraz… Xbox Series X i Series S.

Nie pochwalam też decyzji Sony o zablokowaniu sprzedaży paneli bocznych przez inne firmy. Widocznie według Japończyków biały to jedyny słuszny kolor, gdyż nie wygląda na to, aby (przynajmniej w najbliższej przyszłości) planowali oni wprowadzić do sprzedaży własne panele w innych kolorach.

Ta konsola Sony PlayStation 5 wygląda jak milion dolarów… i tyle właśnie może kosztować!

Zamontowanie paneli bocznych w innym kolorze lub/i odmiennym wykończeniu mogłoby wiele zmienić – wystarczy spojrzeć na PlayStation 5 w wydaniu Golden Rock, które zapowiedziała rosyjska firma jubilerska Caviar.

Sony PlayStation 5 Golden Rock (źródło: Caviar)

Części z Was nazwa Caviar z pewnością coś mówi i słusznie, ponieważ firma ta wprowadziła na rynek niejedną edycję specjalną flagowego smartfona, na przykład iPhone’a 12 Pro bez aparatów czy iPhone’a 12 Pro z fragmentem swetra Steve’a Jobsa.

Tym razem jednak na warsztat trafi konsola Sony PlayStation 5 i w jej przypadku również będzie na bogato – i to dosłownie. Urządzenie zostanie bowiem pokryte ośmioma warstwami złota i w sumie pójdzie na to około 20 (słownie: dwadzieścia!) kilogramów tego materiału. Przy okazji powstanie ciekawa, nieregularna faktura i właśnie dlatego edycja ta nazywa się Golden Rock (co można przetłumaczyć jako „złota skała”).



źródło: Caviar

Złotem potraktowane zostaną też kontrolery, na których znajdzie się również krokodyla skóra. Ciekawe, czy dzięki temu będą się lepiej trzymać w dłoni, czy przy dłuższych sesjach materiał ten nie zacznie przeszkadzać.

Co ciekawe, Sony PlayStation 5 Golden Rock nie została jeszcze wyprodukowana – Caviar w jej przypadku używa czasu przyszłego. Wiadomo jednak, że powstanie tylko jeden egzemplarz, ale Rosjanie nie podają ceny tego złotego cuda. Biorąc pod uwagę aktualną cenę 18-karatowego złota, można spodziewać się, że urządzenie w tym wydaniu będzie kosztować około miliona dolarów amerykańskich.