Samsung coraz mniej koreański

Samsung to jeden z niewielu producentów smartfonów spoza Chin, którzy wciąż jeszcze ostali się na rynku. To oddzielenie go od marek z Państwa Środka może jednak budzić coraz większe wątpliwości, a to dlatego, że w planach ma ponoć zwiększenie outsourcingu właśnie w tym kierunku.

Samsung coraz częściej wybiera outsourcing w Chinach

Samsung ma swoje zespoły i swoje fabryki, w których produkuje elementy i montuje całe smartfony według własnego pomysłu i nierzadko na własnych częściach. Od 2019 roku jednak część zadań związanych z projektowaniem i produkowaniem telefonów (zwłaszcza tych tańszych) zleca chińskim zakładom. Takie urządzenia są następnie wprowadzane do sprzedaży standardowo pod marką Galaxy.

Koreański serwis The Elec donosi, że firma zamierza stosować tego typu outsourcing coraz częściej. Podczas gdy w ubiegłym roku w ten sposób wyprodukowano 44 mln smartfonów, w tym ma to być już 67 mln, co stanowi mniej więcej 25% całego celu produkcyjnego tego producenta. Innymi słowy: co czwarty telefon z rodziny Galaxy ma nie być produkowany faktycznie przez Samsunga.

Plusy i minusy outsourcingu

Outsourcing teoretycznie pozwala ciąć koszty produkcji i tym samym oferować urządzenia w bardziej atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. Nieraz zdarza się jednak, że cierpi na tym jakość wykonania, dlatego właśnie Samsung stosuje tę strategię wyłącznie w przypadku smartfonów z niższej półki.

Jeśli chodzi o flagowce czy nawet reprezentantów wysokiej i średniej półki, to gigant wciąż zamierza stawiać na całkowicie autorskie projekty i samodzielną produkcję.

9 Ocena

Jednym z najpopularniejszych smartfonów, które powstały dzięki outsourcingowi, był Samsung Galaxy A03s z 2021 roku. I było dokładnie tak – choć ogólnie zbierał raczej pozytywne oceny, to recenzenci najwięcej do zarzucenia mieli mu właśnie w kontekście konstrukcji i jakości wykonania.

Galaxy A03s (źródło: Samsung)

Niemniej, jeśli chodzi o wyniki sprzedażowe, to Koreańczykom w tabelkach wszystko się zgadza. Zresztą Samsung to jedyny producent smartfonów z Androidem, którego urządzenia znalazły się na liście najlepiej sprzedających się smartfonów 2023 roku (lokatami podzielił się jedynie z firmą Apple). I zmieścił w tym zestawieniu właśnie modele z tej niższej półki.