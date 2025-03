Samsung znów skopiuje Apple? Oby tego nie pożałował jak Apple

Producenci smartfonów i tabletów z Androidem nie potrafią powstrzymać się przed kopiowaniem Apple. Zapowiada się na to, że Samsung znów „zainspiruje się” iPhone’em. Amerykanie jednak się na tym „przejechali”, więc Koreańczycy powinni być bardziej ostrożni.

Samsung Galaxy S25 Ultra „Jet Black” jak iPhone 7 (Plus)

Indyjski oddział producenta zaczął kampanię zapowiadającą wprowadzenie na rynek nowej wersji kolorystycznej modelu Samsung Galaxy S25 Ultra. Do tej pory opublikowano dwie grafiki – na obu widnieją różne produkty w kolorze czarnym oraz napis Dark. Bold. Ultra. Coming soon (pol. Czarny. Odważny. Ultra. Wkrótce)

Zapowiedź premiery nowej wersji kolorystycznej smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra (źródło: Samsung India)

Samsung Galaxy S25 Ultra już teraz jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, które są czarne – Titanium Black (Tytanowy Czarny) i Titanium Jetblack (Tytanowy Czarny Plus). Są one niemal identyczne – różni je przede wszystkim kolor ramki (w pierwszej z ww. jest jasna, natomiast w drugiej czarna).

Samsung Galaxy S25 Ultra Tytanowy Czarny i Tytanowy Czarny Plus (źródło: Samsung)

Udostępnione przez indyjski oddział producenta grafiki wskazują, że nowa, czarna wersja kolorystyczna będzie miała błyszczące wykończenie, co nasuwa skojarzenia z iPhone’em 7 Plus Jet Black. Nie byłby to pierwszy raz, gdy Samsung zainspirował się produktem Apple, jednak tym razem musi zrobić to szczególnie rozsądnie, gdyż iPhone’y Jet Black łatwo się rysowały i wycierały, więc Koreańczycy nie mogą pozwolić sobie na taką wpadkę.

Samsung Galaxy S25 Ultra jest aktualnie dostępny w promocji

Nowa wersja kolorystyczna prawdopodobnie trafi do sprzedaży jeszcze w marcu, aczkolwiek nie wiadomo, czy w Polsce również, ponieważ polski oddział producenta nie zapowiada jej rychłej premiery. Szanse na to jak najbardziej są, aczkolwiek 100% pewności mieć nie można.

Tymczasem do niedzieli, 23 marca 2025 roku, można skorzystać z promocji i zyskać dodatkowe 400 złotych przy zakupie smartfona z serii Galaxy S25. Z kolei osoby, które kupią Galaxy S25 Ultra w Plusie, mogą dodatkowo otrzymać 500 złotych zwrotu w gotówce.