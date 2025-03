Pierwszy taki powerbank. W czym sód jest lepszy niż lit?

Elecom Na+ to powerbank, jakiego wcześniej nie było, a na jaki może być duży popyt. Zamiast litu wykorzystuje sód, z czym wiąże się wiele różnych plusów. Na czym konkretnie polega przewaga technologii wykorzystanej przez Japończyków?

Pierwszy na świecie powerbank sodowo-jonowy

Producent z Osaki twierdzi, że Elecom Na+ to pierwszy na świecie sodowo-jonowy powerbank klasy konsumenckiej. Wymienia też wiele atutów tej technologii.

Przede wszystkim – w przeciwieństwie do litu czy kobaltu, a więc pierwiastków najczęściej stosowanych w akumulatorach – sód jest o wiele łatwiejszy do pozyskania. Mniej destrukcyjne wydobycie oznacza lepszą ochronę środowiska. Co więcej, także proces utylizacji sodu jest czystszy i łatwiejszy niż w przypadku obecnie stosowanych rozwiązań.

Jednak na szeroko rozumianej trosce o środowisko naturalne lista zalet się nie kończy. Sodowo-jonowy akumulator charakteryzuje się również prawidłowym działaniem w ekstremalnych temperaturach. Nie jest mu straszny ani mróz na poziomie -35 stopni Celsjusza, ani też 50-stoniowy upał. Można więc z nim wędrować po śniegu, jak i po pustyni.

Powerbank Elecom Na+ (fot. Elecom)

Producent zwraca także uwagę na zwiększone bezpieczeństwo. Stabilność pracy ogranicza ryzyko przegrzania (a w konsekwencji wybuchu i zapłonu) ogniw. W dodatku powerbank Elecom Na+ wytrzymywać w dobrej kondycji ma przez co najmniej 5000 cykli ładowania, co jest wynikiem kilkakrotnie lepszym niż w przypadku najpopularniejszych akumulatorów litowo-jonowych.

Z punktu widzenia użytkownika niemałe znaczenie będzie też mieć fakt, że producent nie zapomniał przy tym wszystkim o kluczowych parametrach. Pojemność powerbanku wynosi 9000 mAh, a maksymalna moc ładowania 45 W przez USB-C (w standardzie PD) lub 18 W przez USB-A.

Powerbank Elecom Na+ (fot. Elecom)

Jedynym minusem wyraźnie widocznym już teraz są większe gabaryty niż w przypadku powerbanków litowo-jonowych. Choć i tak trudno mówić o tragedii, gdy wymiary wynoszą 87x31x106 mm, a waga to 350 gramów. I co o tym myślisz?

Ile kosztuje powerbank Elecom Na+?

Aktualnie akcesorium dostępne jest do kupienia wyłącznie w Japonii. W Kraju Kwitnącej Wiśni do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: czarny i jasnoszary. W obu wersjach powerbank Elecom Na+ kosztuje 9980 jenów, co oznacza równowartość ~260 złotych. Niestety nie wiadomo na razie, czy trafi też do sprzedaży w naszej części świata.