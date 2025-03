Nowy smartfon Realme zapewni prawie cały dzień grania bez ładowania

Realme oficjalnie zapowiedziało nowy model 14 5G, który ma wyróżniać się niezwykle wydajnym akumulatorem o pojemności 6000 mAh i procesorem Snapdragon 6 Gen 4. Dzięki tej konfiguracji smartfon może zapewnić aż 10,5 godziny ciągłego grania. Dodatkowo jego futurystyczny design inspirowany mechami i płaskie krawędzie sprawiają, że jest to jedno z ciekawszych urządzeń wśród średniaków.

Potężny akumulator i wydajność na wysokim poziomie

Realme 14 5G będzie pierwszym smartfonem na świecie, który otrzyma nowy procesor Snapdragon 6 Gen 4. Układ ten bazuje na 4-nanometrowym procesie litograficznym i składa się z czterech wydajnych rdzeni Cortex-A720 (z taktowaniem do 2,2 GHz) oraz czterech energooszczędnych Cortex-A520 (z taktowaniem po 1,8 GHz każdy). Producent podkreśla, że chipset osiąga ponad 810000 punktów w benchmarku AnTuTu, co czyni go jedną z najwydajniejszych jednostek w tej klasie cenowej.

Największą zaletą smartfona ma być jednak jego akumulator. 6000 mAh to pojemność, którą rzadko spotyka się w telefonach ze średniej półki. Grafiki promocyjne opublikowane przez Realme obiecują, że taka konfiguracja pozwoli na ponad 10 godzin nieprzerwanego grania. Dodatkowo możemy spodziewać się szybkiego ładowania, choć producent nie ujawnił jeszcze konkretnej mocy obsługiwanej przez urządzenie.

źródło: Facebook – Realme Thailand

Co jeszcze wiemy o Realme 14 5G przed premierą?

Realme 14 5G wyróżnia się nietypowym wyglądem. Producent nazwał go „Mecha Design”, co podkreśla futurystyczne, geometryczne wzory na obudowie. Tylny panel ma srebrne wykończenie, płaskie krawędzie i pomarańczowy akcent na przycisku zasilania, co nadaje urządzeniu nieco gamingowy charakter.

Wyświetlacz to 6,67-calowy panel AMOLED z rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz. Na froncie znajduje się też 16 Mpix aparat do selfie, natomiast z tyłu główny aparat, który może pochwalić się 50 Mpix sensorem, wspierany przez dodatkowy, 2 Mpix aparat pomocniczy. Nie jest to co prawda zachwycająca konfiguracja, ale to nie o aparaty chodzi w tym smartfonie.

źródło: Facebook – Realme Thailand

Obudowa Realme 14 5G ma spełniać kryteria klas IP68 i IP69, co oznacza odporność na kurz i wodę, a także stereo głośniki i czytnik linii papilarnych w ekranie.

Choć Realme nie podało jeszcze dokładnej daty premiery, wszystko wskazuje na to, że urządzenie trafi na rynek w tym miesiącu. Jeśli producent zdecyduje atrakcyjną cenę, realme 14 5G może stać się jednym z najciekawszych smartfonów w swojej klasie – szczególnie dla mobilnych graczy i użytkowników szukających długiej pracy na akumulatorze. Nie jest także wiadomo, czy smartfon zadebiutuje globalnie.