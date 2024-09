Samsung odchudzi swoje flagowe smartfony. I zrobi im coś dziwnego

Kolejny dzień, kolejne przedpremierowe informacje na temat nowych flagowców producenta z Korei Południowej. Teraz dowiedzieliśmy się, że Samsung odchudzi swoje smartfony – przedstawiciele serii Galaxy S25 będą smuklejsi od swoich bezpośrednich poprzedników.

Każdy smartfon z rodziny Samsung Galaxy S25 będzie chudszy od swojego poprzednika

Renomowany informator regularnie dostarcza nam informacje dotyczące nadchodzących flagowców producenta z Korei Południowej. Tym razem postanowił podzielić się swoją wiedzą na temat grubości smartfonów z serii Galaxy S25.

Według przekazywanych przez Ice Universe informacji, Galaxy S25 będzie miał 7,2 mm grubości, Galaxy S25+ 7,3 mm, a Galaxy S25 Ultra 8,2 mm. Tu trzeba przypomnieć, że Galaxy S24 ma 7,6 mm grubości, Galaxy S24+ 7,7 mm, a Galaxy S24 Ultra 8,6 mm. Oznacza to, że w każdym przypadku producentowi udało się „zheblować” dokładnie 0,4 mm.

To niewiele i niektórzy mogą nawet tego nie zauważyć, lecz mimo wszystko zasługuje to na uwagę. Szczególnie że mimo zmniejszenia grubości urządzeń Koreańczycy nie zredukują pojemności akumulatorów. Oznacza to, że Galaxy S25 otrzyma akumulator o pojemności 4000 mAh, Galaxy S25+ baterię 4900 mAh, a Galaxy S25 Ultra ogniwo 5000 mAh.

Nie wiadomo, w jaki sposób firmie z Korei Południowej udało się zredukować grubość i zachować pojemność akumulatorów. Na pewno nie poprzez znaczące wypchnięcie obiektywów aparatów ponad bryłę urządzeń, bo dowiedzieliśmy się też, jak bardzo będą one wystawać.

Aparat w Galaxy S25 będzie wyglądał… zaskakująco

Ice Universe opublikował również grafiki, które pokazują wysokość, na jaką będą wystawały ponad powierzchnię panelu tylnego aparaty w Galaxy S25 i Galaxy S25 Ultra. W pierwszym przypadku jest to 1,8 mm, a drugim 2,4 mm. Informator porównał też ten aspekt z sytuacją w iPhonie 16 Pro Max – w jego przypadku aparaty wystają aż 4,3 mm!

Aparaty w Galaxy S25 (na górze) i w Galaxy S25 Ultra (na dole) Aparaty w Galaxy S25 Ultra (na górze) i iPhone 16 Pro Max (na dole) (źródło: Ice Universe)

Jeżeli nie przyjrzeliście się dokładniej aparatom w Galaxy S25, to zróbcie to teraz. Zauważycie wtedy, że obramowanie nie jest jednolite – jest węższe na dole i szersze na górze. Być może to sposób na obniżenie wagi, bo w smartfonach liczy się nawet najmniejsza część grama. Możliwe jednak, że będzie się tam zbierał kurz i brud, szczególnie jeśli ktoś nie założy etui.