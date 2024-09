Możesz go już kupić. Intrygujący powerbank 3mk PastelUp trafił do sprzedaży

Wyjątkowo intrygujący powerbank 3mk PastelUp oficjalnie trafił do sprzedaży w naszym kraju. Akcesorium polskiego producenta wyróżnia się nie tylko wyglądem i praktyczną konstrukcją, ale też możliwością równoczesnego ładowania nawet czterech urządzeń (w tym dwóch bezprzewodowo).

Powerbank 3mk PastelUp debiutuje na rynku

To nie tylko jedna z najciekawszych nowinek, jakimi chwaliła się firma 3mk na targach IFA 2024, ale też mocny kandydat do tytułu najciekawszego powerbanku ostatnich miesięcy, a może i lat. PastelUp zwraca na siebie uwagę oryginalnym designem, podkreślanym przez pastelowe kolory. Do wyboru są cztery warianty: czarny, biały, różowy i niebieski. Wybór jest więc całkiem spory.

Pozostając przy konstrukcji, warto też zwrócić uwagę na praktyczny, silikonowy uchwyt w rogu oraz umieszczony z boku wyświetlacz LED, wskazujący stan naładowania wbudowanego akumulatora. To dobry moment, by podkreślić, że ten cechuje się pojemnością 10000 mAh, a na jego uzupełnienie od 0 do 100% trzeba przeznaczyć około 3,5 godziny. Brzmi to wszystko przyzwoicie.

3mk PastelUp (fot. 3mk)

Wygląda świetnie, ale to nie koniec jego atutów

Wygląd jednak to nie wszystko. Czym jeszcze kusi to akcesorium? Ano między innymi tym, że oferuje możliwość równoczesnego ładowania wielu urządzeń. Jest kompatybilne ze złączami USB-A, USB-C i Lightning, a do tego w zestawie otrzymujemy dwa przewody (właśnie z końcówkami USB-C i Lightning).

Co więcej, w obudowie są specjalne wycięcia, pozwalające schować kabelki, gdy nie są potrzebne. To nie tylko ułatwia transport, ale też sprawia, że przewody masz zawsze przy sobie, kiedy ich potrzebujesz.

3mk PastelUp (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Mało tego, powerbank ma również dwa pola magnetyczne – pierwsze z nich jest kompatybilne z technologią MagSafe / Qi i służy do bezprzewodowego ładowania iPhone’a lub smartfona z Androidem (maksymalnie z mocą 15 W). Drugie zaś umożliwia uzupełnianie energii w zegarku Apple Watch (do 3 W). Łącznie w tym samym czasie można ładować nawet cztery urządzenia!

Ile kosztuje powerbank 3mk PastelUp?

Powerbank 3mk PastelUp trafił już oficjalnie do sprzedaży w Polsce – możesz go kupić w oficjalnym sklepie producenta. Niezależnie od wybranego koloru cena wynosi 189,90 złotych, a dostawa jest zupełnie darmowa.