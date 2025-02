Samsung Galaxy S25 teraz ze słuchawkami w prezencie

Koreański producent elektroniki wystartował z promocją na swoje najnowsze smartfony. Kupując wybrany model z serii Samsung Galaxy S25, możesz zdobyć za darmo słuchawki Galaxy Buds 3 Pro.

Samsung Galaxy S25 – co oferuje najnowsza seria smartfonów? Przede wszystkim nowe funkcje Galaxy AI

W styczniu 2025 roku odbyła się premiera najnowszej serii smartfonów Samsunga – Galaxy S25. Do produktów marki dołączyły trzy modele: Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz Galaxy S25 Ultra. Urządzenia te zostały wyposażone w jeszcze bardziej rozbudowane funkcje z zakresu Galaxy AI.

Zmiany są m.in. w opcji Od szkicu do obrazu, która generuje obraz nie tylko w oparciu o stworzony przez użytkownika szkic, ale również na podstawie opisu. Ponadto, w edycji wideo pojawiła się funkcja gumki, która pozwala na zredukowanie szumów z tła i jednocześnie podbicie głosu głównego bohatera nagrania.

Zmian i nowości jest całkiem sporo, nie tylko w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale także w zakresie interfejsu. Jedną z nich jest „now bar” – miniaturowy pasek z informacjami, który wyświetlany jest w dolnej części ekranu. Koreański producent zastosował w tej serii również Now brief – funkcję, dzięki której szybko sprawdzisz podsumowanie bieżącego dnia.

(źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Smartfony Samsung Galaxy S25 są nieco tańsze w porównaniu do poprzedniej, zeszłorocznej serii. Aktualne ceny prezentują się następująco:

Galaxy S25:

12/128 – 3999 złotych,

12/256 – 4199 złotych,

12/512 – 4699 złotych.

Galaxy S25+:

12/256 – 4999 złotych,

12/512 – 5499 złotych.

Galaxy S25 Ultra:

12/256 – 6399 złotych,

12/512 – 6899 złotych,

12/1 TB – 7999 złotych.

Kup smartfon z serii Samsung Galaxy S25 i odbierz słuchawki Galaxy Buds 3 Pro w prezencie

Samsung zaanonsował promocję, w ramach której po zakupie wybranego modelu z najnowszej serii Galaxy S25, można otrzymać słuchawki Galaxy Buds 3 Pro.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro(źródło: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Aby skorzystać z okazji, należy kupić smartfon w dniach od 7 do 23 lutego 2025 roku u wybranych partnerów handlowych. Po udanym zakupie wystarczy aktywować swoje urządzenie do 2 marca 2025 roku, a następnie wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy do 9 marca br.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, Samsung prześle Galaxy Buds 3 Pro w kolorze srebrnym na wskazany adres w ciągu 30 dni. Liczba darmowych słuchawek jest jednak limitowana:

dla Galaxy S25 pula obejmuje 3550 sztuk;

dla Galaxy S25+ pula obejmuje 990 sztuk;

dla Galaxy S25 Ultra pula obejmuje 2870 sztuk.

Jeśli limit nagród zostanie wyczerpany przed końcem promocji, Samsung poinformuje o tym fakcie na stronie promocji.

Regulamin promocji (PDF)