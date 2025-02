Na całe życie czy na jedną noc – Tinder przestanie rozczarowywać?

Są osoby, które na Tinderze szukają miłości – najlepiej takiej, która przetrwa całe życie. Nie brakuje jednak również użytkowników, którzy korzystają z aplikacji, by odnaleźć partnerkę lub partnera na jedną noc czy też sporadyczne spotkania o niedwuznacznym charakterze. Jedni i drudzy się pomieszczą, ale ważne, by dało się jednych od drugich w prosty sposób odróżnić. I taki właśnie cel przyświeca twórcom, wprowadzającym nową funkcję.

Tinder pomoże Ci znaleźć to, czego szukasz. Nieważne, jaka relacja Cię interesuje

W ramach ostatniej aktualizacji Tinder zyskał odświeżoną stronę Odkrywaj. Dołożono tam nowe kafelki, które pozwalają potencjalnym partnerom lepiej dopasować się z zamiarami. Użytkownicy mogą jasno określić, czego oczekują i co zamierzają oferować – czy poszukują kogoś do stworzenia poważnego związku, a jeśli tak, to na jakich zasadach, czy też mają po prostu ochotę na niezobowiązujący romans.

Do tej pory kafelki dotyczyły przede wszystkim zainteresowań. Użytkownicy mogli klasyfikować się jako miłośnicy natury, maniacy seriali czy też posiadacze… wolnego wieczora. Dostępne opcje wprawdzie pozwalały na określenie przybliżonych oczekiwań względem trwałości ewentualnego związku (coś na stałe lub coś na krótko), ale bez konkretów. Nowe kafelki to zmieniają – jasno wskazując na zamiary.

Poważny randkowicz? A może etyczy niemonogamista?

Wśród nich znajduje się na przykład kafelek poważny randkowicz. Jest przeznaczony dla osób poszukujących długoterminowego związku z osobą o podobnych poglądach. Jest również opcja dla etycznych niemonogamistów, czyli przedstawicieli związków otwartych i wyznawców poliamorii. Do tych kategorii należy ponoć około 14% użytkowników Tindera.

Odświeżona karta Odkrywaj na Tinderze (źródło: Tinder)

Poszukiwanie miłości w sieci pozostaje kontrowersyjnym tematem, chociaż dziejące się równocześnie zmiany społeczne sprzyjają popularyzacji takiego rozwiązania. A skoro tak, to dobrze, żeby zamiary i zasady gry były znane dla obu stron. Nie ma też niczego złego w poszukiwaniu partnera na chwilę – tylko ponownie: musi to być jasne dla jednej i drugiej osoby. Dlatego wprowadzane na Tinderze zmiany trudno mi ocenić inaczej niż pozytywnie.

Termin odświeżenia zakładki Odkrywaj też nie jest przypadkowy, ponieważ tuż przed Walentynkami ruch na Tinderze każdego roku gwałtownie rośnie.