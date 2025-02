Największy rywal Civilization dostępny za darmo

Nie zawsze warto przyzwyczajać się do ulubionej serii – niewykluczone, że za rogiem może czekać na nas konkurencja, która spodoba nam się równie mocno, jeśli nie bardziej niż wieloletni faworyt. Dlatego fani strategii turowych powinni dać szansę kolejnemu tytułowi dostępnemu za darmo w Epic Games.

Nie do końca udany start Cywilizacji

Nie ma co ukrywać – moja ocena Sid Meier’s Civilization VII nieco odbiega od pierwszych not wystawionych przez graczy, którzy okazali się mniej pobłażliwi dla Firaxis. Wśród przewijających się zarzutów wobec nowej odsłony serii pojawiają się najczęściej uwagi związane z nieczytelnym UI, słabą sztuczną inteligencją rywali czy okrojoną zawartością gry.

Nie każdy ma w takiej sytuacji ochotę na wydawanie pełnej kwoty na tytuł i będzie czekał na pierwsze promocje. Co jednak zrobić, jeżeli Civilization VI już nam się przejadło, a szukamy innej strategii, która wciągnie nas na co najmniej kilkadziesiąt godzin? Z pomocą przychodzi wydana kilka lat temu gra Amplitude Studios, która miała stanąć do walki z Civilization VI.

Humankind za darmo w Epic Games

Założenia Humankind wpisują się w nurt strategii 4X. Będziecie zatem rozwijać cywilizację, badać niezbadane lądy i w zależności od agresji Waszej i sąsiadów – bronić się lub atakować inne nacje. Niewykluczone, że to właśnie tym tytułem inspirowało się Firaxis, rezygnując z idei prowadzenia jednego narodu od początku do końca. Gra oddaje do dyspozycji ponad 60 różnych historycznych kultur (wliczając w to dodatki), które możecie między sobą łączyć – liczba możliwych kombinacji może zatem przyprawić o ból głowy.

Humankind (Źródło: Amplitude Studios | Epic Games)

Oprócz tego grę wyróżniają takie cechy, jak wygrana poprzez atrybut Sławy czy wybory moralne dokonywane w trakcie rozgrywki. Jedno jest pewne – jeżeli Humankind trafi w Wasze gusta, niewykluczone, że zostaniecie z nim na dłużej.

Oprócz dzieła Amplitude Studios, w tym tygodniu możecie przypisać jeszcze jedną grę do swojego konta w Epic Games – Beyond Blue. Na historię badaczki Mirai składa się kilka misji, w trakcie których będziecie tropić morskie istoty i odkrywać tajemnice podwodnych ekosystemów. Jeżeli macie słabość do błękitnych głębin i narracji zamkniętej w kilku misjach, grzech nie spróbować dzieła E-Line Media.

Beyond Blue (Źródło: E-Line Media | Epic Games)

Humankind i Beyond Blue będą dostępne za darmo do 20 lutego 2025 roku, do godziny 16:59.