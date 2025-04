Revolut stawia odważny krok. Będzie mieć więcej rywali

Revolut jest jedną z najpopularniejszych aplikacji finansowych na świecie. Wcale jednak nie zamierza się zatrzymywać w tym miejscu. Teraz chce wyjść poza tę sferę i stać się także operatorem telekomunikacyjnym.

Revolut jako operator telekomunikacyjny. Plan jest ambitny

Na początku 2024 roku Revolut udostępnił eSIM w Polsce i kilku innych krajach. Od tego czasu aktywowano, ponoć, miliony pakietów w ponad 100 lokalizacjach z różnych części świata. Przypomnę jednak, że oferta ograniczała się do internetu mobilnego i nie obejmowała rozmów, SMS-ów czy MMS-ów. Wiemy już, że to się zmieni.

Oficjalnie zapowiedziano, że Revolut Mobile spróbuje rzucić wyzwanie firmom telekomunikacyjnym w Europie. Krótko mówiąc: wprowadzona zostanie oferta zawierająca połączenia głosowe i wiadomości tekstowe, a także pakiet internetowy do wykorzystania nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Gdzie, co i za ile?

Na dobry początek usługa uruchomiona zostanie w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Klientom ma być oferowany pakiet z nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami oraz dużym pakietem danych i 20 GB do wykorzystania w roamingu.

Źródło: Revolut

Ile to będzie kosztować? Tak ostatecznie, to trudno powiedzieć, bo początkowo obowiązywać będzie promocyjna cena. Wyniesie ona 12,50 funtów w Wielkiej Brytanii oraz 12,50 euro w Niemczech. Po obecnym kursie oznacza to równowartość, odpowiednio, ~63 i ~53 złotych.

Jeśli chodzi o pozostałe warunki, to wiemy jedynie, że całość będzie działać w oparciu o karty eSIM, że możliwe będzie zachowanie lokalnego numeru telefonu lub wykupienie nowego, że do obsługi numeru klienci wykorzystają tę samą aplikację Revolut oraz że nie będzie konieczności podpisywania długoterminowej umowy.

Po pilotażu zaplanowanym jeszcze na ten rok Revolut chce wejść ze swoją ofertą na kolejne rynki w Europie. Żaden kraj nie został jednak wymieniony z nazwy, więc kwestia udostępnienia usługi w Polsce pozostaje pod znakiem zapytania.

Tak czy inaczej atak na rynek telekomunikacyjny to odważny krok ze strony firmy Revolut. Zupełnie mnie jednak nie dziwi, że próbuje w pełni wykorzystać swoją popularność. Szczególnie że ta jest niemała, jako że na świecie z aplikacji korzysta już ponad 50 milionów osób, a w samej Polsce – przeszło 4,5 miliona.