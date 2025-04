Rząd wyda 41 milionów. Możesz na tym skorzystać

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że 41 milionów złotych z rządowych pieniędzy zostanie przeznaczonych na cyfryzację gmin i powiatów. Skorzystają z tego również ich mieszkańcy.

Rząd przeznaczy 41 milionów złotych na cyfryzację gmin i powiatów

Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się przyznać dofinansowanie w kwocie 41 milionów złotych na budowę Modeli Architektury Informacyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego (AIS). Projekt został bowiem pozytywnie oceniony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Jak informuje resort cyfryzacji, Architektura Informacyjna Jednostek Samorządu Terytorialnego (AIS) to nowe narzędzie, które ma wspierać gminy i powiaty w lepszym zarządzaniu informatyzacją państwa na poziomie samorządu, m.in. w koordynacji działań i podejmowaniu decyzji związanych z przedsięwzięciami IT.

Dofinansowanie pozwoli zbudować i pilotażowo wdrożyć Modele Architektury Informacyjnej Jednostek Samorządu Terytorialnego (AIS), które będą zgodne z Modelem Architektury Informacyjnej Państwa (AIP). Celem projektu jest uporządkowanie informacji o organizacji, stanie prawnym, systemach teleinformatycznych oraz rejestrach publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich powiązaniach. Ponadto AIS ma pokazywać relacje z rejestrami i systemami administracji centralnej, a także systemami transgranicznymi.

Według założeń AIS usprawni realizację zadań administracyjnych, poprawi efektywność procesów i ułatwi współpracę między różnymi poziomami administracji publicznej. Ma bowiem wesprzeć:

procesy biznesowe i efektywność zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz administrację centralną;

prace rozwojowe w IT, które pozwolą uniknąć powielania działań już wykonanych przez inne podmioty;

wybór projektów IT do realizacji i ustalanie, które z nich są najważniejsze;

określenie celów strategicznych samorządów i wyznaczenie kierunku działań IT;

integrację rozwiązań teleinformatycznych.

Rządowe dofinansowanie z korzyścią nie tylko dla administracji, ale też mieszkańców

Choć zaanonsowany projekt jest skierowany przede wszystkim do gmin i powiatów, to – jak twierdzi minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski – zmiany te przyniosą korzyści nie tylko samorządom ale przede wszystkim obywatelom, którzy będą mieli dostęp do nowoczesnych i bardziej wydajnych usług publicznych. Efekty cyfryzacji mają być odczuwalne w skali całego kraju.

Na koniec warto przypomnieć, że niedawno Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło inny program dofinansowań, w ramach którego można otrzymać nawet blisko milion złotych.