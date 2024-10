W serii Galaxy S25 będzie smartfon z MediaTekiem, ale jest też dobra wiadomość

Choć procesory MediaTeka działają na niektórych jak płachta na byka, to Samsung zamierza wykorzystać chipset tajwańskiego producenta we flagowej linii Galaxy S25. Dla przeciwników SoC MediaTeka mamy jednak też bardzo dobrą wiadomość.

Samsung Galaxy S25 z procesorem MediaTeka, ale tylko jeden model

Koreańczycy i Tajwańczycy wyraźnie zacieśniają współpracę. Świadczy o tym fakt wyposażenia w chipsety tajwańskiego producenta najnowszych tabletów Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra. Na tym jednak się nie skończy – SoC MediaTeka trafi też do smartfona z serii Galaxy S25.

Jako że układy Tajwańczyków nie cieszą się najlepszą opinią wśród licznej grupy użytkowników, taka wiadomość mogłaby ich zniechęcić do zakupu nowej eSki. Tak się jednak nie stanie, ponieważ według najnowszych informacji sytuacja się zmieniła i teraz Koreańczycy planują wykorzystać chipset MediaTek wyłącznie w modelu Galaxy S25 FE. Wcześniej była mowa, ze może on trafić do Galaxy S25.

Równocześnie dowiedzieliśmy się, że pozostałe high-endy z serii Galaxy S25 mają zostać wyposażone wyłącznie w najnowszy, topowy układ Qualcomma. Aktualnie nie wiemy, jak będzie się on nazywał, ponieważ pojawiają się różne informacje na ten temat – jedną z możliwości jest Snapdragon 8 Elite, ale wiemy, że Amerykanie przygotowują więcej niż tylko jedną platformę.

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE staje się coraz bardziej intrygujący

O ile w przypadku Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra nie zapowiada się na rewolucję, a jedynie co najwyżej ewolucję, o tyle model z dopiskiem „FE” może być zupełnie nowym podejściem do tej serii.

I mowa tu nie tylko o zastosowaniu SoC MediaTek Dimensity (dziś nie wiemy jeszcze, na jaki model ostatecznie zdecydują się Koreańczycy), ale też „odchudzeniu” smartfona. Samsung bowiem chce, żeby Galaxy S25 FE był „smukły” i jednocześnie, podobnie jak Galaxy S24 FE, oferował ekran o przekątnej 6,7 cala (przy okazji przypominamy, że obniżono ceny Galaxy S24 FE).

Zmniejszenie grubości będzie wymagało zastosowania akumulatora o innej konstrukcji – cieńszego i szerszego, aby nie ucierpiała na tym jego pojemność. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Koreańczycy przygotowują alternatywę dla iPhone’a 17 Slim a.k.a. iPhone’a Air, który zadebiutuje prawdopodobnie niewiele później i również ma cechować się niespotykaną wcześniej smukłością. A przy tym też tylko jednym aparatem na tyle.

Galaxy S25 FE może być lepszym wyborem dla osób, które chciałyby mieć większe możliwości przy robieniu zdjęć, ponieważ nie jest możliwe, aby producent ograniczył liczbę aparatów na tyle tak samo jak Apple.