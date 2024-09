Qualcomm znów zmieni nazewnictwo procesorów? Na to wygląda

Na to, że nazewnictwo procesorów stosowane obecnie przez firmę Qualcomm, jest nieintuicyjne i mylące, zwracałem uwagę już wielokrotnie. I zresztą nie tylko ja. Najnowsze materiały promocyjne, zapowiadające rychłą premierę smartfonów Xiaomi 15, wskazują jednak na to, że nomenklatura może się zmienić.

Nie Snapdragon 8 Gen 4, lecz Snapdragon 8 Elite?

Aktualnie stosowany schemat nazewnictwa procesorów z rodziny Snapdragon wszedł w życie w 2021 roku. Przy okazji tej zmiany firma Qualcomm zapowiadała uproszczenie nomenklatury. Szybko jednak okazało się, że pomimo dobrych chęci wyszedł z tego duży bałagan, za co odpowiadały głównie dodatkowe chipsety, z dopiskami „+” i „s”. Kiedy już jednak powoli zaczęliśmy się przyzwyczajać, Amerykanie mogą zrobić kolejne trzęsienie ziemi.

Od jakiegoś już czasu wiemy, że smartfony z serii Xiaomi 15 mają być jednymi z pierwszych, w których zastosowany zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Na grafice zapowiadającej październikowy debiut tych urządzeń możemy jednak zauważyć, że sercem w ich przypadku ma być chipset o tajemniczej nazwie… Snapdragon 8 Elite.

źródło: Wccftech

Qualcomm może (znowu) zmienić nazewnictwo procesorów

Najprawdopodobniej właśnie taką nazwę więc nosić będzie następca Snapdragona 8 Gen 3 i zarazem pierwszy chipset firmy Qualcomm wykonany w 3-nm procesie technologicznym. Choć na razie są to tylko spekulacje, nie jest wykluczone, że amerykański producent zastosuje taką samą nomenklaturę jak w przypadku procesorów laptopowych (Snapdragon X): a więc topowy model będzie miał dopisek „Elite”, a plasujący się nieco niżej: „Plus”.

To, czy z tym samym będzie mieć do czynienia w Snapdragonach z niższą cyfrą, pozostaje niejasne. Podobnie jak to, w jaki sposób producent poradzi sobie z nazewnictwem, gdy nadejdzie czas kolejnych generacji. Nie jestem też pewny, czy to rzeczywiście pozytywnie wpłynie na porządek w rodzinie, ale póki co nie ma za bardzo co gdybać.

Wszystko stanie się jasne za niespełna miesiąc

Zamiast tego wspomnę więc w kilku słowach o tym, czego spodziewamy się po smartfonach Xiaomi 15. Według najbardziej wiarygodnych doniesień zostaną one wyposażone w minimalnie zakrzywione wyświetlacze OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, akumulatory obsługujące szybkie ładowanie z mocą 100-120 W oraz zestaw aparatów 3 x 50 Mpix (główny + ultraszeroki + teleobiektyw).

Oficjalnej prezentacji smartfonów spodziewamy się 23 października 2024 roku. Wtedy już powinniśmy wiedzieć, co i jak z nazwami Snapdragonów, ponieważ Qualcomm swoje wielkie jesienne wydarzenie otworzy dwa dni wcześniej.