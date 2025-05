Dwie różne wersje procesora Snapdragon 8 Elite Gen 2? To możliwe

Pod koniec września tego roku zadebiutować ma Snapdragon 8 Elite Gen 2. Nowy procesor Qualcomma ma być kontynuacją udanego Snapdragona 8 Elite, który jest flagowym modelem. Okazuje się, że na rynek mogą trafić dwie różne wersje – wykonane w 2 nm i 3 nm!

Snapdragon 8 Elite Gen 2 w dwóch wersjach?

Południokoreański portal SE Daily opublikował raport, według którego Samsung Foundry ma być odpowiedzialne za wyprodukowanie Snapdragona 8 Elite Gen 2 w wersji 2 nm. Portal powołuje się na branżowe źródła i podkreśla, że proces jest już w zaawansowanej fazie. To całkiem interesujące doniesienie, ponieważ z innych źródeł wiadomo, że TSMC pracuje nad wersją 3 nm procesora Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Chip produkcji Samsung Foundry trafiłby zatem prawdopodobnie do smartfonów z serii Samsung Galaxy, co jest logicznym następstwem tego stanu rzeczy. Biorąc pod uwagę, że procesor ma zadebiutować we wrześniu tego roku, a produkcja w technologii 2 nm jest znacznie trudniejsza od 3 nm, możemy spodziewać się, że większe partie trafią na rynek dopiero w przyszłym roku, co zbiegłoby się np. z premierą Samsung Galaxy Z Fold 8.

Nie wiadomo jednak, czy na pewno Samsung chce mieć ten procesor akurat w tym modelu. A może planuje go dodać do wszystkich nowych flagowych smartfonów? Tego zapewne dowiemy się w najbliższej przyszłości.

Dwie wersje, a co z jakością wykonania?

Na papierze Snapdragon 8 Elite Gen 2 w wersji od Samsung Foundry wygląda znacznie lepiej. Większa gęstość tranzystorów i lepsza efektywność energetyczna sprawią, że 2 nm może się okazać wydajniejsze oraz mieć mniejszy pobór mocy nawet o kilkanaście procent. Technologia tranzystorowa w procesie 2 nm oferuje wyższą wydajność na każdy wat mocy, zwłaszcza przy niskim napięciu.

Należy jednak mieć z tyłu głowy, że TSMC ma większe doświadczenie w produkcji układów, a modele wypuszczane spod ich rąk są sprawdzone. Nie wiadomo, jak to wyjdzie w przypadku Samsung Foundry.