Planujesz pofarbować włosy? Gemini pokaże Ci, czy to dobry pomysł

Gemini oferuje coraz więcej różnorodnych usług. Bot nie tylko wygeneruje tekst, przeanalizuje udostępnione przez Ciebie pliki czy stworzy zdjęcie w oparciu o tekst. Wkrótce zyska kolejną, przydatną funkcję.

Google Gemini wyedytuje Twoje własne zdjęcia

Google zaanonsowało nową aktualizację dla Gemini. Bot sztucznej inteligencji może być teraz pomocny nie tylko w tworzeniu treści tekstowych i generowaniu obrazów, ale także staje się edytorem zdjęć. Użytkownicy zyskają funkcję modyfikacji zarówno grafik wygenerowanych, jak i własnych, które zdecydowali się udostępnić sztucznej inteligencji.

W ramach najnowszej opcji Gemini będzie w stanie m.in. zmienić tło, zamieniać obiekty na inne czy dodawać elementy. Jednym z ciekawych przykładów przedstawionych przez Google ma być możliwość przesłania zdjęcia twarzy użytkownika z prośbą do AI o edytowanie koloru włosów. Zakres funkcji ma być jednak znacznie szerszy, a edytowane obrazy mogą być zintegrowane z tekstem. Bot mógłby przydać się też m.in. w opracowywaniu obrazków do bajek w oparciu o własny szkic.

Gemini z funkcją edycji obrazów (źródło: Google)

Każdy obraz edytowany bądź wygenerowany z pomocą AI zostanie oznaczony specjalnym, cyfrowym znakiem wodnym SynthID. Oznacza to, że wszelkie grafiki, w których swój udział miała sztuczna inteligencja Google, otrzymają niewidoczny ślad. Wszystko po to, aby obrazy generowane przez AI nie wprowadzały innych osób w błąd czy nie prowadziły np. do deepfake’ów.

Technologiczny gigant wspomina, że funkcja edycji obrazów będzie wdrażana do narzędzia stopniowo, aby w kolejnych tygodniach stać się dostępna dla wielu osób. Z czasem usługa będzie obsługiwana w ponad 45 językach i w większości krajów.

Rozwój Gemini i coraz większy zestaw funkcji

Google intensywnie dodaje coraz więcej funkcji do swojego bota sztucznej inteligencji. Gemini w darmowej wersji oferuje już analizę przesłanych przez użytkownika plików. Wcześniej opcja ta była dostępna wyłącznie w ramach płatnego wariantu Advanced. Technologiczny gigant z Mountain View zaanonsował też funkcję generowania krótkich filmów w ramach Veo 2. Póki co tworzenie wideo jest dostępne w wersji płatnej.

W kwietniu 2025 roku wspominaliśmy też, że Google tworzy wersję aplikacji Gemini przeznaczoną dla dzieci. Ponadto z Gemini zintegrowano też Zdjęcia Google. Opcja ta jest póki co dostępna wyłącznie dla użytkowników urządzeń mobilnych z Androidem na terenie USA.