Flagowiec Samsunga ma problem z ekranem. O co chodzi?

Właściciele jednego ze smartfonów Samsunga zgłaszają niecodzienny problem. Dotyczy on jednego z najdroższych modeli z ofercie producenta z Korei Południowej.

Smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra ma niecodzienny problem z ekranem

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że niektóre urządzenia miewają problemy. Najczęściej są one natury software’owej i można je wyeliminować aktualizacją oprogramowania. Zdarzają się też jednak takie, których podłożem jest warstwa sprzętowa. W takich przypadkach producenci mają większy problem, ale i im starają się zaradzić.

Samsung ma za sobą poważną wpadkę (o której dziś pamiętają już tylko technologiczni geekowie), a teraz pojawił się kolejny problem z jego smartfonem. Otóż właściciele flagowego smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra zgłaszają, że po niespełna roku używania starła się powłoka z ekranu.

Patrząc na zdjęcia, mogłoby się wydawać, że ekran jest zwyczajnie upalcowany i utłuszczony, ale jego przetarcie nic nie daje. Jeden z właścicieli smartfona pokazał wytarcie przy bocznej krawędzi (drugie zdjęcie powyżej), co wskazuje, że z czasem wyciera się powłoka oleofobowa. Jej celem jest zapobieganie pozostawianiu odcisków palców na wyświetlaczu.

Jak każdy materiał, ulega ona zużyciu, lecz to raczej niespotykane, aby działo się to w tak szybkim tempie, na dodatek w jednym z najdroższych smartfonów w ofercie Samsunga i w ogóle na rynku.

Co na to Samsung?

Poprosiliśmy rzecznika polskiego oddziału południowokoreańskiego producenta o komentarz, lecz do momentu publikacji niniejszego artykułu go nie otrzymaliśmy. Jeśli się to zmieni – niezwłocznie go dodamy.

Tymczasem przy okazji dodam jeszcze, że Kasia zauważyła podobne zjawisko w swoim Galaxy S23 Ultra, również po blisko roku używania. Na Reddit taki sam problem zgłosiło kilka kolejnych osób – wynika z tego, że niestety nie jest to nowość. Jednocześnie nie wygląda to na masowy problem, ponieważ zgłoszeń jest zbyt mało w porównaniu do liczby sprzedawanych egzemplarzy.

Być może ma to związek z faktem, że większość użytkowników aplikuje folię lub szkło ochronne na ekran, więc nawet nie może doświadczyć przywoływanego problemu. Producent musi/powinien być świadomy tego zjawiska, dlatego z niecierpliwością czekamy na komentarz.