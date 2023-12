Duże zmiany w Media Expert. Dostawcy nie będą już mieli terminali płatniczych

Jeden z największych sklepów z elektroniką w naszym kraju, czyli Media Expert wprowadza innowacyjny system płatności, których klienci będą dokonywać przy dostawach. Zmiana ta polega na przejściu z tradycyjnych terminali płatniczych na rozwiązania oparte na smartfonach. Dlaczego firma zdecydowała się na taką zmianę?

Nowa współpraca Media Expert

Sieć Media Expert nawiązała współpracę z firmą Fiserv Polska. Dzięki niej klienci, którzy zmawiają produkty do domu, nie będą już dokonywać płatności za pomocą terminala płatniczego. To samo tyczy się oczywiście usług dodatkowych, takich jak wniesienie sprzętu do mieszkania, a także jego montaż czy konfiguracja. System umożliwia płatności zbliżeniowe kartą, smartfonem lub zegarkiem.

Dzięki współpracy Media Expert z firmą Fiserv Polska, dostawcy tej sieci handlowej będą mogli korzystać ze smartfonów zamiast tradycyjnych terminali płatniczych. Nowe rozwiązanie technologiczne pozwoli im na prostsze i bardziej mobilne przeprowadzanie transakcji. Dlaczego sieć sklepów zdecydowała się na wdrożenie nowości?

Dlaczego firma zdecydowała się na zmianę?

Powodów jak zwykle w takiej sytuacji może być kilka, a decyzja z pewnością podyktowana jest nie tylko względami ekonomicznymi. W rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl rzecznik prasowy Media Expert Michał Mystkowski wyjaśnia, że współpraca z Fiserv Polska jest częścią strategii poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Celem wprowadzenia zmian jest poprawa jakości usług firmy i wzmocnienie strategii omnichannel (według definicji to „bezproblemowe i bezwysiłkowe, wysokiej jakości doświadczenia klientów, które występują w obrębie kanałów kontaktu i między nimi”). Wedle rzecznika, zmiana ta przekłada się ponadto na większy komfort klientów oraz skrócenie czasu dostaw i obsługi zamówień, zarówno w salonach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym mediaexpert.pl.

Z kolei Krzysztof Polończyk, prezes Fiserv Polska, wyjaśnia, że efektywność dostawy i obsługi zamówień wynika z pełnej integracji terminala PolCard Go z aplikacją Media Expert. Oznacza to, że dostawcy mają dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu, a proces płatności jest zautomatyzowany, co minimalizuje ryzyko błędów. Ponadto, potwierdzenia transakcji wysyłane są SMS-em, co jest wygodniejsze niż tradycyjne papierowe potwierdzenia, które klienci otrzymywali do tej pory.