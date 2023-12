Urządzenia elektroniczne wyposażane są w coraz bardziej zaawansowane technologicznie ekrany. W przypadku smartfonów najczęściej stosowane są LCD i OLED (w różnych odmianach), lecz w przyszłości może to się zmienić. Kiedy można spodziewać się w nich wyświetlaczy MicroLED?

Technologia MicroLED aktualnie jest dostępna tylko dla wybranych

Technologia MicroLED nie jest nowa, lecz mimo to wciąż nie jest powszechnie wykorzystywana. A szkoda, gdyż łączy ona w sobie zalety ekranów LCD i OLED, jednocześnie eliminując ich największe wady. Na rynku są już dostępne produkty z wyświetlaczami MicroLED – znajdziemy je na przykład w telewizorach Samsunga z serii The Wall, ale lepiej nie sprawdzajcie, ile kosztują.

Wysoki koszt to właśnie jeden z aspektów, który uniemożliwia szerokie zastosowanie ekranów MicroLED w urządzeniach konsumenckich, mimo ich licznych zalet, które klienci z pewnością by docenili (aktualnie mogą to zrobić jedynie ci bardziej majętni). Według MicroLED Industry Association prędko się to nie zmieni.

Według pierwszej, branżowej „mapy drogowej”, do 2025 roku na rynku pojawią się proste, monochromatyczne mikrowyświetlacze oraz pierwsze ekrany pmULED. Ponadto spodziewana jest pilotażowa produkcja paneli amULED dla urządzeń ubieralnych oraz ultra dużych telewizorów klasy „ultra premium”.

Kiedy ekrany MicroLED pojawią się w smartfonach?

W latach 2026-2029 w przypadku ultra dużych telewizorów spodziewane jest obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie jej wolumenu, lecz mimo to wyświetlacze MicroLED wciąż mają trafiać wyłącznie do urządzeń klasy premium. Podobnie ma być również w segmencie wearables – w ww. okresie powinna ruszyć masowa produkcja ekranów MicroLED do tego typu urządzeń i w pierwszej kolejności znajdą się one w produktach klasy premium. Według nieoficjalnych doniesień, w 2026 roku Apple ma wprowadzić na rynek Apple Watch z panelem MicroLED.

Jednocześnie MicroLED Industry Association spodziewa się, że w latach 2026-2029 producenci zajmą się R&D wyświetlaczy MicroLED do tabletów, laptopów i monitorów, lecz pierwsze urządzenia z nimi na pokładzie pojawią się najwcześniej w 2030 roku, początkowo w tych z najwyższej półki.

W przypadku smartfonów i telewizorów dla masowego klienta na pierwsze ruchy trzeba będzie poczekać co najmniej do 2030 roku – wówczas według MicroLED Industry Association ruszą R&D oraz pilotażowa produkcja ekranów MicroLED do tego typu urządzeń. Pierwsze na rynku mogą pojawić się jednak dopiero po 2033 roku, czyli za ponad 10 lat.

źródło: MicroLED Industry Association

Oczywiście należy pamiętać, że „po drodze” może wiele się zmienić i terminy mogą ulec zmianie. Mimo wszystko nie zapowiada się na to, aby ekrany MicroLED miały w najbliższej przyszłości całkowicie wyprzeć wyświetlacze w innych technologiach.