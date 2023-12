Oficjalne rendery Samsunga Galaxy S24 wyciekły do sieci!

Stało się to, co musiało się stać. Nie było możliwości, żeby oficjalne rendery Samsunga Galaxy S24 nie wyciekły do sieci przed oficjalną premierą smartfona. To właśnie nastąpiło, dzięki czemu już wiadomo, jak będzie wyglądał ten model.

Samsung Galaxy S24 na oficjalnych renderach

Choć w niniejszym artykule pada określenie „oficjalne”, to oczywiste, że nie udostępnił ich sam Samsung – zrobił to serwis Android Headlines. Właśnie takie grafiki znajdą się jednak na stronie producenta i nie tylko jego, gdy Galaxy S24 zostanie publicznie zaprezentowany w styczniu 2024 roku – dlatego używamy określenia „oficjalne”.

Samsung Galaxy S24 (źródło: Android Headlines)

Osoby, które na bieżąco śledzą doniesienia na temat nadchodzących eSek, nie powinny być zaskoczone wyglądem Galaxy S24, gdyż przedstawiające go grafiki wyciekły już kilkukrotnie w przeszłości. Ci, którzy tego nie robią, również jednak nie muszą, gdyż faktem jest, że Galaxy S24 niewiele będzie się różnił od Galaxy S23.

Głównymi, wizualnymi zmianami są:

przesunięcie diody doświetlającej niżej i umiejscowienie jej między pierwszym i drugim aparatem, a nie obok pierwszego,

całkowicie płaskie krawędzie boczne, a nie lekko wypukłe,

prawdopodobnie węższe ramki dookoła ekranu (aczkolwiek zawsze bierzemy pod uwagę, że oficjalne rendery mogą nieco koloryzować rzeczywistość, gdyż to – niestety – branżowy standard).

Serwis Android Authority wspomina również, że Galaxy S24 będzie dostępny nie tylko w wersji czarnej Onyx Black, szarej Marble Gray, fioletowej Cobalt Violet i żółtej Amber Yellow, ale też niebieskiej, zielonej i pomarańczowej – trzy ostatnie mają być dostępne wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga.

Samsung Galaxy S24 (źródło: Android Headlines)

Co wiemy o Samsungu Galaxy S24?

Pewne jest, że w Europie Galaxy S24 będzie sprzedawany w wersji z procesorem Exynos 2400 oraz konfiguracjach 8/128 GB i 8/256 GB. Smartfon zaoferuje też 6,2-calowy wyświetlacz AMOLED z matrycą LTPO z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Rozdzielczość ekranu wyniesie zaś 2340×1080 pikseli, a jego maksymalna jasność sięgnie 2500 nitów.

Samsung Galaxy S24 otrzyma też 12 Mpix aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 10 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym oraz akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W i indukcyjnego 15 W. Do tego jest mowa o obsłudze łączności satelitarnej, aczkolwiek nie wiemy, czy będzie ona dostępna w Polsce.

Najważniejsza informacja jest jednak taka, że Samsung podobno zamierza utrzymać ceny linii Galaxy S24 na takim samym poziomie jak ceny smartfonów z serii Galaxy S23. Klientom w Polsce dodatkowo sprzyja mocna złotówka, zatem ceny mogą być naprawdę atrakcyjne.