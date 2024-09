Nietypowa promocja. Zobacz, co Samsung dodaje do swoich smartwatchy

Samsung uruchomił nową, nietypową promocję, która może zainteresować wszystkich miłośników aktywnego trybu życia. Przy zakupie najnowszych smartwatchy Galaxy Watch, klienci mogą skorzystać z wyjątkowej oferty. Otrzymają nie tylko zniżkę, ale także darmowy dostęp do platformy treningowej stworzonej przez Ewę Chodakowską. Jeśli jesteście zainteresowani, musicie się pospieszyć.

Nowe smartwatche Samsunga w promocji

Decydując się na zakup jednego z modeli objętych promocją, czyli Galaxy Watch 7 lub Galaxy Watch Ultra, użytkownicy mogą otrzymać zniżkę w wysokości 100 złotych na model Galaxy Watch 7 oraz 200 złotych na Galaxy Watch Ultra. Aby skorzystać z rabatu, wystarczy wprowadzić odpowiedni kod promocyjny („GALAXYWATCH7” lub „GALAXYWATCHULTRA”) podczas zakupu na stronie internetowej Samsung.

Zniżka jest dostępna do końca września 2024 roku, jednak liczba kodów rabatowych jest ograniczona. Jest to dokładnie 250 kodów w przypadku Galaxy Watch 7 i 130 dla Galaxy Watch Ultra.

źródło: Samsung

Dodatkowo każdy klient, który kupi jeden z promocyjnych modeli, może otrzymać darmowy dostęp do platformy BeActiveTV. Pierwsze 140 osób, które zarejestrują zakup na stronie Samsung, otrzyma bezpłatny dostęp na 3 miesiące, a kolejne 500 osób będzie mogło korzystać z platformy przez 1 miesiąc bez dodatkowych kosztów. Aby skorzystać z tej oferty, należy wypełnić formularz rejestracyjny do 6 października 2024 roku, załączając dowód zakupu oraz zdjęcie opakowania produktu.

7 Ocena

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy zakupić Galaxy Watch 7 lub Galaxy Watch Ultra w terminie od 10 lipca do 30 września 2024 roku w oficjalnym sklepie Samsung lub u wybranych partnerów. Następnie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który obejmuje przesłanie dowodu zakupu oraz zdjęć opakowania z wyciętym kodem kreskowym. Po pozytywnej weryfikacji, w ciągu 14 dni roboczych klient otrzyma kod na darmowy dostęp do platformy BeActiveTV, która oferuje bogaty wybór treningów i programów motywacyjnych przygotowanych przez Ewę Chodakowską.

BeActiveTV to platforma treningowa, która oferuje szeroką gamę programów treningowych dopasowanych do różnych poziomów zaawansowania. Od intensywnych treningów interwałowych, przez zajęcia z jogi, aż po specjalistyczne programy dla osób starszych – każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie. Treningi prowadzone są przez profesjonalnych trenerów, a dostęp do nich można uzyskać z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.