Tecno prezentuje swoją wizję sztucznej inteligencji. Ma być praktycznie

Trwają właśnie targi IFA w Berlinie, na których producenci chwalą się swoimi najnowszymi technologiami. Tecno przedstawiło swoją wizję rozwoju sztucznej inteligencji, która koncentruje się na praktycznych zastosowaniach mających na celu m.in. zwiększenie produktywności i kreatywności użytkowników. Co wiemy o technologiach zaprezentowanych przez producenta?

Co oferuje AI autorstwa Tecno?

Na czele zestawu funkcji AI Vision zaprezentowanych przez Tecno stoi zaktualizowany asystent Ella AI, który jest teraz połączony z platformą Gemini. Asystent ma zdolność prowadzenia rozmów, oferując funkcje Smart Q&A, co umożliwia „angażowanie się” w rozmowy z użytkownikami.

Nowości obejmują także możliwość tłumaczenia w czasie rzeczywistym, która pozwala na konwersję mowy na tekst podczas rozmów telefonicznych czy spotkań twarzą w twarz, co może znacznie ułatwić komunikację w różnych językach. I co oczywiście widzieliśmy już m.in. w Galaxy AI.

Tecno AI (źródło: Tecno via GsmArena)

AI Vision zawiera także narzędzie AI Writing, które generuje streszczenia tekstów, poprawia błędy, przepisuje treści w wybranym stylu, a także tworzy nowe teksty od podstaw.

Kolejna funkcja, AI Search, pozwala użytkownikom na szybkie zdobywanie informacji. Wystarczy zaznaczyć coś na ekranie, aby uzyskać szczegółowe dane na dany temat. Z kolei AI Artboard umożliwia generowanie „dzieł sztuki” na podstawie krótkich tekstowych poleceń, oferując różnorodne style artystyczne.

Jest też coś do zdjęć i filmów

AI Vision nie ogranicza się tylko do tekstu. Tecno zapowiada także zaawansowane narzędzia do edycji zdjęć i wideo. Funkcja AI Erase pozwala usuwać niepożądane obiekty lub osoby z fotografii, podczas gdy AI Portrait Beautification umożliwia użytkownikom poprawianie swojego wyglądu na zdjęciach.

Narzędzie AI Cutout pozwala na selekcję i wycinanie elementów z obrazu, które można następnie udostępniać lub używać do tworzenia nowych grafik. Z koeli funkcja AI Video Production wspiera użytkowników w pisaniu scenariuszy oraz dodawaniu napisów do filmów, co może być przydatne dla twórców treści.