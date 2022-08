Nowy Samsung na kursie do Europy. Wiemy o nim wszystko

Galaxy A23 5G majaczy na horyzoncie już od pół roku, ale wciąż nie został oficjalnie zaprezentowany przez producenta. Samsung jednak jest już na ostatniej prostej do wprowadzenia tego modelu do sprzedaży w Europie. Specyfikacja i cena nadchodzącej nowości są już bowiem znane.

Samsung Galaxy A23 5G – wygląd i specyfikacja ujawniona przed oficjalną premierą

Rendery, które przedpremierowo pojawiły się w sieci, zdradzają, że model ten będzie dostępny w (przynajmniej) trzech wersjach kolorystycznych: czarnej i białej oraz nieco bardziej zwracającej uwagę brzoskwiniowej (do tego mówi się jeszcze o niebieskiej). Pod względem designu Galaxy A23 5G wygląda podobnie do wyżej pozycjonowanych Galaxy A33 5G i Galaxy A53 5G, a szczególnie tego pierwszego, z uwagi na zastosowanie ekranu typu Infinity-V, tj. z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części.

Galaxy A23 5G (źródło: Slashleaks)

Wyświetlacz w tym modelu ma mieć przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+ oraz matrycę TFT (LCD) – wskazuje na to czytnik linii papilarnych, który jest widoczny na bocznej krawędzi. Oczywiście nie należy traktować tego jako 100% potwierdzenia, ponieważ zdarzają się modele z ekranem AMOLED i skanerem na boku, lecz nie w ofercie tego producenta (zob. ASUS Zenfone 9).

W przeszłości Geekbench zdradził, że Galaxy A23 5G zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G i w zależności od wersji zaoferuje ponadto 4 GB, 6 GB lub nawet 8 GB RAM oraz 64 GB bądź 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego nie zabraknie slotu na kartę microSD.

Samsung Galaxy A23 5G będzie też miał cztery aparaty na panelu tylnym: główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, z obiektywem ultraszerokokątnym i sensorem 8 Mpix oraz dwa dodatkowe o rozdzielczości 2 Mpix każdy – jeden do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi ostrości. Na przodzie znajdzie się zaś 8 Mpix aparat do autoportretów i rozmów wideo.

Galaxy A23 5G zasilać ma akumulator o pojemności ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W (przez port USB-C). Całość fabrycznie będzie pracowała pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4.1. Smartfon ma mieć wymiary 165,4×76,9×8,4 mm i ważyć ~200 gramów. Warto jeszcze dodać, że zaoferuje również 3,5 mm złącze słuchawkowe i moduł NFC.

Ile będzie kosztował Galaxy A23 5G? Cena smartfona w Europie

Według przedpremierowych informacji, cena Galaxy A23 5G ma wynosić w Europie ~300 euro, co jest równowartością ~1410 złotych. Dla przypomnienia, Galaxy A22 5G kosztował na start 249 euro. Nowy model będzie więc zauważalnie droższy, pomimo braku diametralnych różnic względem poprzednika z procesorem MediaTek Dimensity 700, aparatem głównym 48 Mpix i 5 Mpix ultraszerokokątnym oraz wsparciem dla 15 W ładowania.

Galaxy A23 5G (źródło: Slashleaks)

Oficjalna premiera Galaxy A23 5G spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu.