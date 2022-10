Topowy tablet 800 złotych taniej? Z Samsungiem to możliwe!

Zamierzacie kupić swój pierwszy tablet? Wasze ostatnie urządzenie właśnie wyzionęło ducha? Skierujcie swoje kroki do Samsunga a gwarantuję Wam, że otrzymacie kilkaset złotych zwrotu.

Tablety Samsunga – bohaterowie imprezy

Niegrzecznie by było przyjść bez przedstawiania gości. Witamy zatem trojaczki Samsunga: Galaxy Tab S8 o solidnych głośnikach i nadzwyczajnie płynnym systemie, Galaxy Tab S8+, u którego ciężko znaleźć jakieś znaczące wady oraz Galaxy Tab S8 Ultra – chłopaka o dużym ekranie choć z tendencją do podgrzewania otoczenia. Na imprezę wpada również ich starszy brat, Galaxy Tab S7 FE, któremu może przydałoby się trochę więcej energii, ale wciąż potrafi pokazać młodszym od siebie, na co go stać. Jeżeli chcielibyście spędzić z którymś z tabletowego rodzeństwa trochę więcej czasu, to producent przygotował dla Was specjalną okazję.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (fot. Tabletowo) Samsung Galaxy Tab S8+ (fot. Tabletowo) Samsung Galaxy TAB S8 (fot. Tabletowo)

Jak uzyskać zwrot części środków?

Żeby pomniejszyć ostateczny koszt zakupu jednego z czterech modeli tabletów Samsunga, wystarczą cztery proste kroki:

Należy zakupić wybrany tablet – Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra lub Galaxy Tab S7 FE u jednego z wybranych partnerów promocji w okresie od 17 października 2022 roku do 6 listopada 2022 roku. Musicie uruchomić urządzenie na terytorium Polski oraz aktywować je. Następnie zalogujcie się do aplikacji Samsung Members. W górnym menu w zakładce „Korzyści” znajdziecie baner promocyjny, który powinien pojawić się do 24 godzin po aktywacji sprzętu i w którego należy kliknąć. Ostatnim wysiłkiem z Waszej strony jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie od 17 października 2022 roku do 20 listopada 2022 roku na terytorium Polski. Nie zapomnijcie dołączyć dowodu zakupu produktu.

Jeżeli Wasze zgłoszenie otrzyma pozytywną weryfikację, firma w ciągu 21 dni przeleje Wam zwrot na konto. W przypadku modelu Galaxy Tab S8 Ultra mówimy o kwocie 800 złotych, 700 złotych za Galaxy Tab S8+ oraz 600 złotych po zakupie Galaxy Tab S8 oraz Galaxy Tab S7 FE.

Regulamin promocji znajdziecie na oficjalnej stronie producenta poświęconej akcji. Tam również, dla ułatwienia, możecie od razu kupić każdy ze wspomnianych modeli.