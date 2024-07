Flagowe smartfony Samsunga teraz w niższych cenach

Samsung Galaxy S23 w oficjalnej dystrybucji jeszcze nigdy nie był tak tani. Ubiegłoroczny flagowiec dostępny jest teraz w takiej cenie, że trudno przejść obok niego obojętnie. Ile kosztuje i gdzie można go znaleźć?

Teraz smartfon Samsung Galaxy S23 kupisz w jeszcze niższej cenie

W oficjalnej polskiej dystrybucji możesz teraz kupić smartfon Samsung Galaxy S23 za 2699 i 2899 złotych – mowa odpowiednio o wariancie ze 128 GB i 256 GB pamięci masowej. Oba modele mają przy tym tyle samo pamięci RAM – 8 GB. Promocja dostępna jest w oficjalnym sklepie producenta, jak również w sieciach partnerskich, takich jak:

Ceny ustalone na tym poziomie oznaczają obniżkę o około 100 złotych względem aktualnych cen regularnych oraz aż o 1900 złotych w porównaniu do cen premierowych. Jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej, to Neonet sprzedaje Galaxy S23 za 2499 złotych, Morele – za 2406 złotych, a Sferis – za 2349 złotych. Pamiętaj jednak, że żaden z tych sklepów nie jest oficjalnym dystrybutorem marki Samsung.

Samsung Galaxy S23 (fot. Michele Sirignano | Tabletowo.pl)

Ubiegłoroczny flagowiec południowokoreańskiego producenta to klasa sama w sobie. Choć mógłby oferować nieco szybsze ładowanie (maksymalna moc wynosi 25 W), to już o wydajności, aparatach, ekranie czy jakości wykonania trudno powiedzieć jakiekolwiek złe słowo. Niecodziennie zresztą urządzenia kończą testy na Tabletowo.pl z notą 9,2/10. „To jedno z najfajniejszych klasycznych urządzeń, z którym aż nie chce się rozstawać” – pisał o nim Michele.

9 Ocena 9 Ocena 9.2 Ocena

Równocześnie trwa promocja na smartfony z serii Galaxy S24

Jeśli zaś marzy Ci się nowszy model, to wiedz, że równocześnie trwa promocja na urządzenia z serii Galaxy S24. Każdy, kto zdecyduje się na zakup jednego z dostępnych modeli w którymś ze sklepów partnerskich do 28 lipca, a następnie aktywuje urządzenie i prześle wypełniony formularz, otrzyma zwrot części wydanych pieniędzy na konto: 800 złotych w przypadku podstawowego modelu Galaxy S24, 900 złotych przy zakupie Galaxy S24+ albo nawet 1000 złotych (Galaxy S24 Ultra).

Seria Samsung Galaxy S24 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Zasady promocji są następujące: zakupu należy dokonać najpóźniej 28 lipca, a aktywacji z polską kartą SIM i logowania w aplikacji Samsung Members – do 4 sierpnia. Na wypełnienie wysłanie wypełnionego formularza (wraz z dowodem zakupu i zdjęciem opakowania z widoczną naklejką z kodem kreskowym i czytelnym numerem IMEI) masz natomiast czas do 11 sierpnia. Jeśli wszystko będzie OK, to w ciągu 21 dni otrzymasz cashback na konto.

Tutaj znajdziesz szczegółowy regulamin (PDF), a sama promocja dostępna jest między innymi w oficjalnym sklepie firmy Samsung oraz w RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt czy OleOle.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!