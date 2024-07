Samsung inwestuje w badania nad telefonami nowej generacji. Pojawią się AI-phone’y?

Sztuczna inteligencja jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju smartfonów. Nasze kieszonkowe komputery potrafią dzięki niej coraz więcej. Samsung zamierza stworzyć całkiem nowy typ telefonu, w którym pierwsze skrzypce będzie grać właśnie AI.

„Telefon AI” w planach Samsunga

TM Roh, czyli szef działu mobilnego Samsunga, zdradził ostatnio w wywiadzie dla Australian Financial Review, że jego firma przeznacza potężne środki na opracowywanie „telefonów AI”, które miałyby być „radykalnie inne” od tych, których używamy obecnie. Jak stwierdził, fundusze przedsiębiorstwa przydzielane wewnętrznym zespołom ds. badań i rozwoju są w większości spożytkowywane właśnie na ten cel.

Roh nie sprecyzował, czym są wspomniane „telefony AI”. Zgaduję jednak, że chodzi o taki typ smartfona, w którym mniejsze znaczenie ma zastosowany konwencjonalny procesor mobilny i moc układu graficznego, a na pierwszy plan wysuwa się jednostka NPU (Neural Processing Unit), dedykowana funkcjom sztucznej inteligencji.

Łącząc to z wystarczająco wydajnym generatywnym modelem języka naturalnego, można by uzyskać produkt przypominający gadżety z filmów sci-fi: „telefon”, z którym moglibyśmy naturalnie rozmawiać i nie mieć wrażenia, że wciąż odbijamy się od ograniczeń syntetycznego asystenta głosowego. Efekt mógłby przypominać luźną konwersację z systemem operacyjnym, zaprezentowaną na przykład w filmie Ona z 2013 roku.

To oczywiście moja czysta fantazja, ale trudno mi wyobrazić sobie inne ucieleśnienie określenia „telefon AI”.

Nie tylko AI

Samsung ma też inne pomysły. Na przykład w dalszym ciągu proponuje mieszkańcom Korei Południowej bezpieczniejsze wersje istniejących telefonów średniej klasy, sprzedawane pod marką Galaxy Quantum. W tym roku ma się tam pojawić 5. generacja tych urządzeń i będzie ona oparta na bazie w postaci Galaxy A55.

Zgodnie z plotkami, sprzęt ten ma zyskać 6,6-calowy ekran Super AMOLED Infinity O, procesor Exynos 1480, 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, przedni aparat 32 Mpix i baterię 5000 mAh.

Smartfon zyska także układ bezpieczeństwa Quantum Random Number Generator (QRNG), którego działanie sprowadza się do generowania kluczy kryptograficznych. Chip wykorzystuje ciąg losowych liczb, opartych na kalkulowaniu liczby fotonów emitowanych przez pobliskie źródło światła. Ponieważ ta losowość jest bardzo duża, wygenerowane klucze kryptograficzne są niemalże niemożliwe do złamania. Dlatego smartfony Galaxy Quantum wykorzystywane w bankowości, do autoryzacji płatności i w innych aplikacjach, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa.