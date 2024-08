Na taką promocję czekaliśmy! Stare i nowe flagowce Samsunga ponad tysiąc złotych taniej!

Samsung wraz z wybranymi sklepami ruszyli z promocją na smartfony z serii Galaxy S23 S24. Ile można zaoszczędzić w ramach najnowszej okazji?

Flagowce zasilane sztuczną inteligencją

Seria Samsung Galaxy S24 to smartfony, które oficjalnie zaprezentowano w styczniu br. Premiera przyniosła mnóstwo nowych funkcji opartych o sztuczną inteligencję zamkniętych w Galaxy AI. Wśród nich znalazło się m.in. interaktywne wyszukiwanie, tłumaczenie tekstu, czatu i rozmów telefonicznych na żywo, asystent notatek, opcja spowalniania filmów nagranych w normalnym tempie czy generator tapet. Szczególną uwagę z tej serii może przykuwać model Galaxy S24 Ultra, który jest teraz dostępny w niższej cenie. Telefon ten został wyposażony w Gorilla Glass Armor, czyli ekran wyglądający na zmatowiony pomimo braku naklejonych folii czy szkła.

W promocji jest też dostępny tegoroczny model S24+ oraz zeszłoroczny model Galaxy S23 Ultra – wbrew pozorom nadal warto się nim zainteresować i w niego zainwestować, bo południowokoreańska marka przez kilka dobrych lat wspiera swoje smartfony. Samsung dwa lata temu ogłosił, że każde urządzenie przez 5 lat od premiery będzie miało zapewnione aktualizacje (w przypadku serii S24 czas ten został wydłużony się aż do 7 lat). Smartfony z serii Samsung Galaxy S23 zostały zaktualizowane do najnowszego Androida 14 z interfejsem One UI 6.1, dzięki czemu modele te otrzymały już funkcje Galaxy AI.

9 Ocena 9.5 Ocena

Ile zaoszczędzimy na smartfonach marki Samsung?

Smartfony Samsung Galaxy S24 Ultra można kupić taniej. Teraz zapłacicie:

5499 złotych za wersję 12/256 GB (w momencie premiery 6599 złotych),

6099 złotych za wersję 12/512 GB (w momencie premiery 7199 złotych),

7149 złotych za wersję 12 GB/1 TB (w momencie premiery 8249 złotych).

Modele te dostępne są w kolorze czarnym, fioletowym, szarym oraz żółtym. Z obniżonych cen możemy skorzystać w oficjalnym sklepie producenta, a także w sklepach, takich jak Media Expert, Media Markt, x-kom oraz RTV Euro AGD – w tym ostatnim sklepie zaoszczędzimy dodatkowe 10 złotych.

Promocje dotknęły także Galaxy S24+. W tym przypadku promocyjne ceny uplasowały się następująco:

4299 złotych za wersję 12/256 GB (w momencie premiery 5199 złotych),

6099 złotych za wersję 12/512 GB (w momencie premiery 5799 złotych).

Modele te, podobnie jak Galaxy S24, dostępne są w kolorze czarnym, fioletowym, szarym oraz żółtym. Z obniżonych cen można skorzystać w oficjalnym sklepie producenta, a także w sklepach, takich jak Media Expert, Media Markt, x-kom oraz RTV Euro AGD – w tym ostatnim sklepie zaoszczędzimy dodatkowe 10 złotych.

Taniej kupimy też podstawowy model flagowca z zeszłorocznej serii Galaxy S23. Zapłacimy za niego:

2649 złotych za wersję 8/128 GB (w momencie premiery 4599 złotych),

2849 złotych za wersję 8/256 GB (w momencie premiery 4799 złotych).

Modele te można zdobyć w kolorze kremowym, czarnym, zielonym oraz lawendowym. Z promocyjnej ceny można skorzystać w oficjalnym sklepie producenta, a także w sieciówkach Media Expert, Media Markt, X-kom oraz RTV Euro AGD.

Linki użyte w tym artykule to linki afiliacyjne, korzystając z nich wspieracie naszą działalność – dziękujemy!