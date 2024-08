Planujesz zakup nowego samochodu? Może będzie miał kartę graficzną Intela

Nowoczesne samochody to prawdziwe komputery na kółkach, a w każdym użytkowym pececie musi znaleźć się przecież układ odpowiedzialny za przetwarzanie grafiki. Dostarczanie układów graficznych dla branży moto to wciąż rynek o sporym potencjale, więc Intel chce w łatwy sposób wyjść na prowadzenie w wyścigu o klienta.

Karta graficzna na kółkach

Na co komu karta graficzna w samochodzie? Wydawałoby się, że kierowca powinien podczas jazdy patrzeć przede wszystkim na drogę, a nie na interfejs systemu infotainment. To oczywiście prawda. Trzeba jednak przyznać, że nowoczesne wozy są coraz bardziej wymagające pod względem zapotrzebowania na moc obliczeniową.

Interfejsy w systemach infotainnment potrafią być wymagające dla procesorów graficznych

Wskaźniki prędkości, obrotów silnika, poziomu paliwa i wiele innych detali przydatnych podczas jazdy nie przybierają obecnie fizycznych zegarów – współcześnie są zwykle wyświetlane na ekranach w kokpicie kierowcy. Już chociażby te elementy muszą być wyrenderowane przez odpowiedni układ graficzny. Ponadto interfejs musi reagować błyskawicznie na polecenia użytkownika, a do tego potrzebny jest pewien zapas mocy. I wiele aut ma go aż nadto – w Tesli na przykład, można odpalić na ekranie nawet Cyberpunka 2077.

Intel dostawcą procesorów graficznych do samochodów

Intel, który postanowił podjąć się konstruowania własnych kart graficznych i tym samym rzucić rękawicę Nvidii i AMD, planuje poszerzyć obszar działania właśnie o układy przeznaczone dla samochodów – i to już w 2025 roku. Jak donosi Tom’s Hardware, firma pracuje nad procesorem graficznym Arc A760A, który ma trafić do luksusowych wozów.

Intel przekazał, że zamierza dostarczyć pasażerom „spersonalizowane wrażenia pasażerów w pojeździe, podobne do tych, których doświadczają w branży komputerów PC”. Możliwe, że odnosi się to do opcji odpalenia gier na ekranach przeznaczonych dla pasażerów. Po co korzystać w tym celu z handhelda, skoro podczas podróży lepszą wydajność zapewni pokładowy komputer?

Specyfikacja Arc A760A jest w wielu punktach zbieżna z Intel Arc A750, który wyposażono w 28 rdzeni Xe i zużywa do 225 W mocy. „Samochodowa” wersja zyska jednak więcej pamięci – 16 GB zamiast 8 GB. Arc A750 zebrał mieszane recenzje, więc lepiej, żeby Intel tym razem się postarał. Twój mechanik samochodowy może nie znać się na kartach graficznych.