Jak zmienić kontroler Stadia w pada Bluetooth? Szybki poradnik

Stadia pozwala na zamienienie swojego kontrolera w pada Bluetooth. Dotychczas nie wiedzieliśmy, jak będzie można tego dokonać. Teraz Google podzieliło się jednak szczegółowymi informacjami! Oto poradnik krok po kroku.

Stadia zamyka interes

We wrześniu ubiegłego roku zszokowała nas informacja, że Google zamyka usługę Stadia. Wszyscy gracze mieli otrzymać refundację zestawów sprzętowych, zwrot kosztów gier oraz zakupionych dodatków. Taki ruch mógł zdziwić wiele osób, w końcu konkurencja w postaci np. GeForce Now prężnie się rozwija. Być może gdyby nie trzeba było kupować dedykowanych chmurze gier, to produkt w dalszym ciągu byłby dostępny? Tego się już nie dowiemy!

Firma nie porzuciła swojej społeczności, a do tego w ostatnich dniach ogłosiła ciekawą rzecz. Mianowicie osoby posiadające kontroler Stadia będą mogły go zamienić w pada i podłączyć do innego urządzenia poprzez funkcję Bluetooth. Dotychczas jednak nie wiedzieliśmy, w jaki sposób będzie można tego dokonać. Teraz korporacja podzieliła się z nami szczegółami dotyczącymi takiego wykorzystania kontrolera.

Zamienisz kontroler Stadia w zwykłego pada

Na stronie Google Stadia pojawił się komunikat: Przełącz kontroler Stadia w tryb Bluetooth, aby dalej bezprzewodowo grać na ulubionych urządzeniach i w ulubionych usługach po wyłączeniu platformy Stadia.

Zapewne zastanawiasz się, w jaki sposób możesz tego dokonać? To akurat jest dość proste, ponieważ najpierw musisz zaktualizować pada, żeby obsługiwał Bluetooth. Jak to zrobić? Po kolei:

Na kontrolerze Stadia naciśnij i przytrzymaj przycisk Stadia, aż zapali się lampka statusu. Podłącz Kontroler Stadia do komputera za pomocą kabla USB. W komputerze otwórz Google Chrome, a następnie przejdź na stronę stadia.google.com/controller. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować swój Kontroler Stadia.

Obsługiwane systemy operacyjne to Windows 10/11 + Steam, MacOS + Steam, Android oraz ChromeOS.

Jeżeli już przełączyłeś swojego pada w tryb Bluetooth, to naciśnij przyciski „Y + Stadia” i przytrzymaj je przez 2 sekundy, aby włączyć tryb parowania. Następnie na urządzeniu, na którym chcesz grać, sparuj go z kontrolerem Stadia. Jeżeli cała operacja przebiegła pomyślnie, to dioda powinna świecić się na biało.

Kilka dodatkowych informacji

Kontroler Stadia możesz przełączyć w tryb Bluetooth do 31 grudnia 2023 roku. Firma deklaruje, że po tym czasie nie będzie to już możliwe.

Na koniec warto jeszcze podkreślić, że podczas korzystania z kontrolera w trybie bezprzewodowym nie będziesz mógł korzystać ze słuchawek przez port 3,5 mm ani przez port USB. Ta funkcja zostanie włączona jedynie w przypadku, gdy podepniesz pada poprzez USB.

Dobrze, że Google, choć pozwala odejść Stadii, nie pozostawia użytkowników usługi z nieprzydatnym do niczego sprzętem. Dodatkowy kontroler zawsze się przyda!