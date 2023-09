Aplikacja mObywatel zyska zaskakującą funkcję, jeśli PiS utrzyma się u władzy

Aplikacja mObywatel utrzymuje się na tapecie od wielu tygodni i wygląda na to, że jeszcze długo z niego nie zniknie. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, zapowiedział bowiem nową funkcję, która zostanie wdrożona, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory parlamentarne.

Minister cyfryzacji zapowiada nową funkcję w aplikacji mObywatel

Rządowy program nie tylko jest miejscem, w którym można trzymać część swoich dokumentów, bo za jego pośrednictwem da się również złożyć różne wnioski i zapłacić podatek od nieruchomości (aktualnie tylko w wybranych miastach), a nawet zgłosić naruszenie środowiskowe. Ministerstwo Cyfryzacji nieustannie rozszerza jednak jego funkcjonalność i Janusz Cieszyński zdradził, czego jeszcze można się spodziewać, jeśli PiS wygra jesienne wybory do parlamentu.

Przyczynkiem do zapowiedzenia nowej funkcji był wczorajszy mecz Polska – Albania, który reprezentacja Polski przegrała 0:2. Mimo to Polacy kochali, kochają i będą kochać piłkę nożną. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość utrzyma się u władzy, to będą mogli oglądać mecze i nie tylko właśnie za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

W nadchodzącej kadencji chcemy wzbogacić mObywatela o kolejną funkcję, którą roboczo nazwaliśmy mTV. Zagwarantuje ona dostęp nie tylko do wydarzeń sportowych, ale także do cyfrowych dóbr polskiej kultury. Wyprodukowane za publiczne pieniądze utwory będą musiały docelowo być udostępniane także w tej formule. Janusz Cieszyński

Aplikacja mObywatel jako konkurencja dla TVP?

Janusz Cieszyński poinformował, że transmisje sportowe to każdego roku najpopularniejsze programy i dlatego chcemy, aby dostęp do wszystkich meczów naszej kadry był zawsze w Waszych telefonach. W odpowiedzi na jeden z (niepochlebnych) komentarzy dodał, że jeśli dodamy dobry kontent, ściągniemy dużo userów do apki i usług w niej zawartych. Innemu użytkownikowi portalu X odpowiedział zaś, że taki jest trend w apkach gov na świecie że się idzie w „superapp” typu szwajcarski scyzoryk. Też nie byłem przekonany, ale tak to wygląda.

Warto jednak zauważyć, że już teraz można oglądać mecze reprezentacji Polski na smartfonach za pośrednictwem aplikacji TVP GO i TVP Sport. Ta pierwsza umożliwia również oglądanie skupionego na kulturze kanału TVP Kultura. Zrealizowanie zapowiedzianego pomysłu może jednak zależeć od tego, czy PiS wygra jesienne wybory, bowiem w przypadku zmiany władzy może on trafić do kosza, jeśli nie spodoba się nowej.