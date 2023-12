Samsung powoli uśmierca jeden ze swoich udanych smartwatchy

Każdy sprzęt elektroniczny, nawet ten najbardziej udany i kultowy, ma niestety swoją żywotność. Zdarza się jednak, że jest ona „ograniczana” przez samego producenta – tak jest w przypadku smartwatcha Samsung Gear S3. Jego użytkownicy otrzymują powiadomienia o tym, że już wkrótce nie będą mogli z niego skorzystać. Ile czasu producent daje im na przesiadkę?

Pamiętacie ten inteligentny zegarek?

Chociaż obecnie na rynku smartwatchy i inteligentnych opasek panuje spore zatrzęsienie, a do tego segmentu dołączają kolejni producenci, to jednak nie zawsze tak było. Jeszcze kilka lat temu tego rodzaju sprzętom wieszczono rychły koniec. Mimo to zdarzały się urządzenia, które możemy uznać za szczególnie udane. Z pewnością wiele osób zgodzi się ze mną, że na takiej liście znajduje się Samsung Gear 3. Pamiętacie ten zegarek?

Oficjalnie zadebiutował na rynku w połowie 2016 roku, chociaż w Polsce pojawił się dopiero w grudniu. Trzeba przyznać, że jak na sprzęt sprzed 7 lat, smartwatch Samsunga oferował naprawdę sporo. Nie powinno więc dziwić, że wiele osób korzysta z niego do dziś. To urządzenie w wersji Classic mogło pochwalić się m.in. certyfikatem IP68, wyświetlaczem Super AMOLED o przekątnej 1,3-cala i rozdzielczości 360 x 360 pikseli. Pod maską znalazł się także dwurdzeniowy procesor Exynos 7270 i 768 MB RAM.

Warto podkreślić, że Samsung Gear S3 daje użytkownikom możliwość odbierania powiadomień, a także prowadzenia rozmów z wykorzystaniem zegarka, dzięki wbudowanemu mikrofonowi oraz głośnikowi. Jeśli chcecie w ramach ciekawostki sprawdzić, co oferowały smartwatche w 2016 roku, odsyłam Was do recenzji tego sprzętu przygotowanej przez Kasię.

Samsung powoli uśmierca Gear S3

Tak jak już wspomniałem, Samsung Gear S3 to naprawdę udany smartwatch, dlatego wielu użytkowników korzysta z niego do dziś. Użytkownik portalu X (dawniej Twitter) o nazwie @kociu91, podzielił się zrzutem ekranu, na którym widnieje komunikat dotyczący przyszłości korzystania z tego urządzenia.

Zgodnie z tą informacją nie będzie możliwe połączenie smartwatcha ze smartfonami Samsung, wprowadzonymi na rynek po 2024 roku. W komunikacie producent podkreśla, że jest to decyzja podjęta po stwierdzeniu, że „nie można utrzymać obecnej jakości usług wyłącznie poprzez aktualizację aplikacji”.

Jak widać, użytkownicy tego kultowego smartwatcha nie muszą żegnać się z nim od razu. Muszą jednak wziąć pod uwagę ustalenia producenta podczas wyboru nowego smartfona.