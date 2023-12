Samsung Galaxy S23 FE zadebiutował w Europie. Wiemy, kiedy w Polsce

Samsung Galaxy S23 FE zadebiutował 4 października 2023 roku i sukcesywnie trafia do sprzedaży na kolejnych rynkach. W Polsce też będzie dostępny – udało nam się dowiedzieć, na kiedy zaplanowano polską premierę.

Co oferuje Samsung Galaxy S23 FE? (specyfikacja)

Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, optycznym czytnikiem linii papilarnych i szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. W jego górnej części znajduje się okrągły otwór, w którym umieszczono 10 Mpix aparat z przysłoną f/2.4.

Na tyle Galaxy S23 FE są natomiast trzy aparaty: główny 50 Mpix z f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu, 12 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 8 Mpix teleobiektyw z f/2.4 i 3x zoomem optycznym. We wnętrzu smartfona znajdziemy zaś procesor Samsung Exynos 2200 wraz z 8 GB RAM i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, w zależności od wersji. Co ważne, tej ostatniej nie da się rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Ponadto na pokładzie Samsunga Galaxy S23 FE znajdują się m.in. akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego i indukcyjnego, głośniki stereo, moduł NFC i port USB-C (USB 3.2 Gen 1). Smartfon ma wymiary 158×76,5×8,2 i waży 209 gramów oraz ma fabrycznie wgrany system operacyjny Android 13 z One UI 5.1 (dostanie cztery aktualizacje Androida i One UI). Oprócz tego może pochwalić się certyfikatem IP68.

Cena Samsunga Galaxy S23 FE i data premiery w Polsce

We Francji Galaxy S23 FE kosztuje od 699 do 759 euro (równowartość ~3030-3290 złotych), odpowiednio w konfiguracji 8/128 i 8/256 GB. W oficjalnym sklepie internetowym dostępnych jest sześć wersji kolorystycznych: zielona, fioletowa, kremowa, grafitowa, niebieska i pomarańczowa (dwie ostatnie wyłącznie na samsung.com).

źródło: Samsung

Dowiedzieliśmy się, że polska premiera Galaxy S23 FE zaplanowana jest na 11 grudnia 2023 roku, czyli w najbliższy poniedziałek poznamy polskie ceny tego smartfona.