Wszystkie premiery TGA 2023 w jednym miejscu – nie trać czasu i zobacz w co grać

Za nami ostatnia duża impreza gamingowa w tym roku. Mogliśmy spodziewać się prezentacji nowych gier i przypomnień dotyczących tych, które już są w produkcji. Jakie smaczki znalazły się na The Game Awards 2023?

TGA 2023 – od zera do…

Poprzednie The Game Awards zapamiętałem jako fajne, choć nic mnie wtedy z kapci nie wyrwało. Miło było zobaczyć Armored Core VI: Fires of Rubicon czy sequel Hadesa po raz pierwszy. Część projektów okazała się niekompatybilna z moim gamingowym gustem, przez co TGA 2022 pozostał we wspomnieniach, jako „OK, ale tylko OK”. W związku z tym miałem zerowe oczekiwania co do tegorocznej edycji imprezy.

Baldur’s Gatę III Grą Roku na TGA 2023. Nagroda całkowicie zasłużona (ródło: The Game Awards)

Tymczasem The Game Awards zwieńcza 2023 rok z łącznie 47 zapowiedziami gier, wobec czego stworzenie jakiegoś „TOP 10” nie wchodzi w grę. Nowości, które zobaczyłem i zwiastuny tego, co nadchodzi, nie powinny zawieść graczy i każdy znajdzie na liście coś dla siebie. No, może oprócz fanów gier wyścigowych, choć i oni dostaną specjalny tryb w pewnej popularnej grze sieciowej…

Lista jest uporządkowana w sposób chronologiczny od pierwszego trailera pokazanego w trakcie wydarzenia. Jedziemy!

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Osoby, które doceniły It Takes Two w warstwie fabularno-gameplayowej z pewnością ucieszą się z faktu, że gamingowy debiut Josefa Faresa, Brothers: A Tale of Two Sons z 2013 roku, zostanie odświeżony. Na szczęście na przeżycie ponownie historii dwóch braci nie trzeba będzie zbyt długo czekać – tytuł trafi na rynek 28 lutego 2024 roku.

Pony Island 2: Panda Circus

Ze wszystkich sequeli świata, jakie mogły zostać zapowiedziane, kolejna część Pony Island znajdowała się raczej na szarym końcu listy. A jednak – Daniel Mullins, którego możecie kojarzyć bardziej z wydanego w 2021 roku Inscryption, z pewnością nie odpuści okazji, aby zaserwować graczom tytuł, który sprawi, że będą musieli wywalić swoje gamingowe przyzwyczajenia do śmietnika i przygotować się na jazdę bez trzymanki. Macie czas się przygotować, bo Pony Island 2: Panda Circus zapowiedziano dopiero na 2025 rok, bez podawania bardziej precyzyjnej daty.

The Rise of the Golden Idol

Przyznaję, nie wiedziałem na początku, że Rise of the Golden Idol to sequel detektywistycznej gry… Case of the Golden Idol. Sznurki, wycinki z gazet i zdjęcia na tablicy korkowej – wszystko to znajdziemy w tym stylowym tytule. Oczekujący od gier główkowania i rozwiązywania tajemniczych spraw mogą dodać go do swojej listy życzeń, lecz póki co nie zaznaczą żadnej konkretnej daty premiery w kalendarzu.

Usual June

Kryzysy czasoprzestrzenne, grupa nastolatków i kolorowa oprawa graficzna połączona z wycinaniem w pień dziwnych monstrów. Dziwne, ale może się podobać. Data premiery – 2025 rok.

Arknights: Endfield

Tak właśnie powinny wyglądać w 2023 roku gry stosujące stylistykę anime. Action RPG w uniwersum wywodzącym się ze strategicznej gry gacha (mechanizm loterii) nie brzmi może zbyt zachęcająco, ale prawdziwy gracz każdemu daje szansę. Zwłaszcza jeżeli może dołączyć do testów, które ruszą 10 stycznia 2024 roku.

Harmonium The Musical

Prezentację Harmonium poprzedziło wręczenie nagrody w kategorii accessibility, co przypomniało na chwilę wszystkim, że gry powinny być sztuką dostępną dla każdego, bez względu na to, z jaką niepełnosprawnością musi radzić sobie na co dzień. Tytuł o niesłyszącej dziewczynie póki co nie ma dokładnej daty premiery.

Windblown

Co jest lepsze od dostawania w grach w mordę? Dostawanie w mordę wspólnie ze znajomymi. A jeżeli za „zbiorowe nękanie” będą odpowiadać ludzie, którzy dali nam Dead Cells, to mi taki układ pasuje. Premiera Windblown w 2024 roku.

Thrasher

Gry rytmiczne to nie tylko Rock Band, DJ Hero i Crypt of the Necro Dancer. To mogą być też mocno zwariowane wizje, jak wydany w 2016 roku Thumper i jego duchowy następca zaprezentowany w trakcie The Game Awards 2023 – Thrasher. O co w tym wszystkim chodzi, przekonamy się w 2024 roku.

Persona 3 Reload

Persona 5 Royal była moim największym zaskoczeniem 2023 roku, przy którym spędziłem sporo czasu. Zwiastun przypominający o remake’u „trójki” tylko podsyca mój apetyt i sprawia, że nie mogę doczekać się 2 lutego 2024 roku.

World of Goo 2

13 lat temu na rynek trafił pierwszy Humble Indie Bundle, w skład którego wszedł World of Goo. Z pewnością dla wielu graczy był to początek zajawki na gry niezależne i z jeden z najważniejszych momentów w historii gier wideo. Ci, którzy stęsknili się za zagadkami logicznymi z udziałem glutowatych stworków muszą jeszcze chwilę wytrzymać – „dwójka” powinna pojawić się w 2024 roku.

Metaphor: ReFantazio

„Tytuł, który wygląda jakby ktoś w Atlusie zostawił interfejs z poziomie koncept artu”. Jeżeli pokochaliście Personę czy Shin Megami Tensei – wyczekujcie debiutu Metaphor: ReFantazio jesienią 2024 roku.

Exodus

Chcieliście czegoś bardziej „tradycyjnego”? Proszę bardzo. Gra akcji w klimatach sci-fi od byłych pracowników BioWare z motywem zmian w czasie i przestrzeni, w której wystąpi Matthew McConaughey? Brzmi interesująco. Oby tylko ten manewr nie kosztował ekipy 51 lat – w końcu nie podała ona daty premiery Exodus.

God of War Ragnarok: Valhalla

Czy tylko mnie bawi, że w ostatnich trzech latach gracze dostali dwa tytuły – God of War Ragnarok: Valhalla, i Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok? Jobla idzie dostać. Darmowe dla wszystkich DLC (Naughty Dog, NOTUJ!) wprowadzi do tytułu elementy roguelite’owe których jak widać, nigdy za wiele w wysokobudżetowych tytułach. Z Kratosem przywitacie się ponownie na dniach, 12 grudnia 2023 roku.

Big Walk

Kooperacyjna zabawa logiczna od twórców gry o wrednej gęsi – takie nagłówki spotkacie tylko na podsumowaniu The Game Awards 2023. Prędko jednak nie wybierzemy się na „duży spacer” – wstępna data premiery to 2025 rok.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Na ten ponad dwuminutowy trailer mam tylko kilka słów: TA GRA WYGLĄDA OB-ŁĘD-NIE! Koniecznie do wypróbowania w Game Passie w dniu premiery, gdzieś w 2024 roku.

Kemuri

Parkour, katany i demony? Zwiastun Kemuri nie mówi o tytule zbyt wiele, ale skoro macza w tym palce tak pozytywna osoba jak Ikumi Nakamura, to musi to znaleźć się na moim gamingowym radarze. Konkretów co do daty premiery brak.

No Rest For The Wicked

Autorzy Ori and the Blind Forest porzucają baśniowy świat na rzecz mrocznego fantasy, które może zrewolucjonizować gatunek Action RPG swoim systemem walki. Ja jestem na tak i czekam. I pewnie trochę poczekam, bo Moon Studios nie podało daty premiery No Rest For The Wicked.

Jet Set Radio, Golden Axe, Crazy Taxi, Streets of Rage i Shinobi

Odcinanie kuponów i żerowanie na starych fanach? Pocałujcie mnie w rolki – dawać mi te nowe odsłony klasyków SEGI, a w szczególności Jet Set Radio i Crazy Taxi!

Dragon Ball: Sparking Zero

Jeżeli stęskniliście się za Goku i formatem walk z serii Budokai Tenkaichi z ery PlayStation 2 – Sparking Zero zabierze Was ponownie do 2007 roku. Na szczęście nie graficznie, bo Dragon Ball na silniku Unreal wygląda fenomenalnie. Data premiery zostanie podana w przyszłości.

The Casting of Frank Stone

To się nazywa crossover! Supermassive Games (The Quarry, Until Dawn) stworzy narracyjny horror w świecie Dead by Daylight. Nie moje klimaty, ale mam nadzieję, że fani zarówno uniwersum, jak i brytyjskiej ekipy dostaną w 2024 roku świetny tytuł.

Visions of Mana

Który to już japoński RPG na liście? Nie narzekam, wręcz przeciwnie – cieszę się, że fani serii Mana otrzymają duży tytuł po 15 latach oczekiwania. Niestety, to czekanie musi jeszcze chwilę potrwać: Visions of Mana ma zadebiutować w 2024 roku.

Rise of the Ronin

Nioh, Nioh 2, Wo Long: Fallen Dynasty, teraz Rise of the Ronin – Team Ninja w ostatnich latach bardzo polubił się z azjatyckimi klimatami i soulsowym gameplayem. Niestety, tytuł póki co zapowiedziany wyłącznie na PlayStation 5. Pociesza mnie fakt, że Nioh nie potrzebował nawet 12 miesięcy, żeby pojawić się w wersji na PC.

OD

Hideo Kojima nazywa swoje nowe dzieło czymś na pograniczu gry i filmu ale też zupełnie nowym medium, a na scenie towarzyszy mu Jordan Peele, czyli reżyser „Uciekaj!”, „To my” oraz „Nie!”. Zdziwiłbym się, gdyby to nie był duchowy spadkobierca PT. Oby tym razem doszło do premiery finalnego produktu.

Jurassic Park: Survival

Jak widać nie każdemu udało się uciec z wyspy, która była miejscem wydarzeń dla pierwszej części serii filmów Jurassic Park. Choć nigdzie nie pada słowo „survival horror”, to ustalmy, że samotna wędrówka po dżungli, w której może czaić się na Was tyranozaur raczej nie brzmi jak wstęp do odprężającej podróży. Póki co nie wiadomo, kiedy wrócimy na Isla Nublar w Jurassic Park: Survival.

Rocket Racing

Moduł wyścigowy do Fortnite’a opracowany we współpracy z autorami Rocket League. Jeżeli oczekiwaliście czegoś bardziej realistycznego, to przypominam, że niedawno wyszedł The Crew: Motorfest, Forza Motorsport i duża aktualizacja do Gran Turismo 7, więc nie możecie aż tak narzekać. Rocket Racing powinno być już dostępne w grze.

Black Myth Wukong

To jeszcze nie wyszło?! Całe szczęście że mam masę innych tytułów do nadrobienia: zdążę się przygotować na premierę Black Myth Wukong, która odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Kooperacja, Legion Samobójców i okazja do stanięcia po drugiej stronie barykady: to wszystko powinien zaoferować Suicide Squad: Kill the Justice League już 2 lutego 2024 roku.

Warframe: Whispers in the Walls

Kolejny duży update do popularnej gry sieciowej. Premiera 13 grudnia 2023 roku.

Ready or Not

Duchowy spadkobierca serii SWAT z elementami kooperacji opuści wczesny dostęp 13 grudnia 2023 roku. Pozytywne oceny na Steamie podpowiadają, że warto obserwować ten tytuł.

Tales of Kenzera: Zau

Platformowa gra akcji opracowana we współpracy Abubakarem Salimem – „głosem” Bayeka z Assassin’s Creed: Origins. Premiera 23 kwietani 2024 roku.

Lost Records: Bloom and Rage

Powiedz, że robisz grę w klimatach Life is Strange, nie używając nazwy Life is Strange. DONTNOD widać lubi wpychać nastolatków w wydarzenia wymykające się zasadom, na jakich działa prawdziwy świat. W Lost Records: Bloom and Rage zagramy w 2024 roku.

The First Berserker: Khazan

I cyk, jeszcze jedno action RPG, tym razem bardziej przypominające stylistyką Code Vein, niż Elden Ringa. Dzień premiery – kiedyś tam, w przyszłości.

Skull & Bones

Tego tytułu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Zgodnie z plotkami sprzed kilku tygodni poznaliśmy nową, oby ostatnią datę premiery Skull & Bones – 16 lutego 2024 roku.

Marvel’s Blade

Tym razem plotki nieco rozbiegły się z rzeczywistością – na The Game Awards miała pojawić się bowiem kolejna część serii Dishonored. Zamiast tego Arkane chwali się, że przeniesie na nasze monitory i telewizory przygody łowcy wampirów z kart Marvela. W kwestii daty premiery Blade – brak konkretów.

Last Sentinel

Dystopia, futurystyczne Tokio, otwarty świat – te trzy elementy mają wyróżniać Last Sentinel. Lightspeed Studios nie podało daty premiery gry.

The First Descendant

Wciąż interesujecie się looter shooterami? Na horyzoncie pojawił się kolejny tytuł, który może przykuć Waszą uwagę: The First Descendant. Premiera latem 2024 roku.

Zenless Zone Zero

Oto dungeon Crawler od twórców Genshin Impact. Zapowiada się multiplatformowy hit 2024 roku? To się jeszcze okaże.

Mecha Break

W zeszłym roku mieliśmy Armored Core VI: Fires of Rubicon dla pojedynczego gracza. Mecha Break dla odmiany będzie stawiał na zabawę wielkimi maszynami w sieci. Data premiery, jak przy wielu tytułach zaprezentowanych na The Game Awards – nieznana.

Den of Wolves

Payday spotyka Cyberpunka, Matrixa i Ghost in the Shell. Premiera – patrz wyżej.

Exoborne

Debiutancki projekt zespołu odpowiedzialnego za Exoborne, battle royale Vampire The Masquerade – Bloodhunt nie zagrzał zbyt długo miejsca na dyskach graczy. Może kategoria looter shootera okaże się strzałem w dziesiątkę? Dowiemy się… w sumie nie wiadomo kiedy.

Asgard’s Wrath 2

Horrory, gry wyścigowe, FPS-y, jRPG-i – brakowało czegoś na gogle VR. Asgard’s Wrath 2 dla odmiany po tytułach o nieznanej dacie premiery, wyjdzie jeszcze w 2023 roku – 15 grudnia.

Light No Fire

Twórcy No Man’s Sky tworzą grę z proceduralnie generowaną mapą wielkości Ziemi, z przygodami w klimacie fantasy. Oby tym razem obyło się bez poprawiania swojej reputacji przez lata po premierze gry.

Stormgate

„Blizzard nie chce zrobić nowego StarCrafta? Zrobimy własnego.”- pomyślało studio Frost Giant i pokazało gameplay RTS-a o nazwie Stormgate. Tytuł zadebiutuje w 2024 roku.

Final Fantasy 16: Echoes of the Fallen

Pierwsze DLC do (póki co) exclusive’a na PlayStation właśnie trafiło do PS Store. Kupujcie i pobierajcie.

The Finals

Drużynowy FPS, który zaskoczył wielu graczy w październiku 2023 roku, jest już dostępny do pobrania. Ciekawe, czy na dłuższą metę wyrwie kilku graczy z objęć CS2 czy Valoranta.

Monster Hunter Wilds

Na zakończenie Capcom zaprezentował kolejny duży tytuł z serii Monster Hunter. Zanim jednak wyruszycie na łowy, musicie uzbroić się w cierpliwość – 2025 rok to najbardziej precyzyjna data, jaką są w stanie zaoferować Wam na obecny moment Japończycy w temacie premiery Wilds.

Podsumowanie

Gdybym w zeszłym roku miał wyliczyć gry, które zainteresowały mnie na The Game Awards 2022, wymieniłbym maksymalnie kilka. Tym razem było zupełnie na odwrót: spora część gier przykuła moją uwagę i tylko kilka z nich jest mi totalnie obojętna. Chcę wierzyć, że Skull & Bones wyjdzie w końcu o czasie, a jeszcze bardziej czekam na Senua’s Saga: Hellblade II i Dragon Ball: Sparking Zero. No i już szykuję miejsce na dysku na Personę 3 Reload.

A jak Wasze nastroje po The Game Awards 2023? Też nie możecie doczekać się 2024 roku, czy jednak tegoroczne Baldury, Cyberpunki i Spider-Many ciężko będzie przebić?