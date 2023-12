Revolut podnosi ceny płatnych planów

Minął już okres, gdy co chwila kolejna firma ogłaszała podwyżki cen swoich usług. To wciąż się zdarza, jednak zdecydowanie rzadziej niż jeszcze nie tak dawno. Dziś Revolut ogłosił, że podnosi ceny płatnych planów. Ile od teraz zapłacą klienci?

Nowy cennik Revolut od 8 grudnia 2023 roku

Aktualnie Revolut ma w swojej ofercie już pięć planów – obok bezpłatnego Standard są jeszcze Plus, Premium, Metal i najnowszy Ultra. Od dziś trzy z ww. będą kosztowały więcej:

Plus – 19,99 złotych miesięcznie (wcześniej 14,99 złotych miesięcznie),

Premium – 33,99 złotych miesięcznie (wcześniej 29,99 złotych miesięcznie) lub 340 złotych z góry na rok,

Metal – 55,99 złotych miesięcznie (wcześniej 49,99 złotych miesięcznie) lub 560 złotych z góry na rok.

Jak widać, opłata miesięczna wzrosła od 4 do 6 złotych. Nie jest to dużo, ale mimo wszystko klienci będą musieli zapłacić więcej niż do tej pory. Oczywiście można przejść na tańszy lub nawet darmowy plan. Revolut postanowił jednak „zrekompensować” podwyżki, dając więcej za więcej.

Zmiany w planach Revolut Plus, Premium i Metal

Użytkownikom planu Plus zostanie zwiększony miesięczny limit wymiany walut – aż do 15000 złotych, podczas gdy do tej pory wynosił on 5000 złotych, czyli był trzy razy niższy.

Z kolei klienci, korzystający z planów Premium i Metal, otrzymają dostęp do subskrypcji kilku aplikacji lifestyle’owych. Do tej pory przywilej ten był zarezerwowany wyłącznie dla posiadaczy topowego planu Ultra. Revolut deklaruje, że szacowana wartość subskrypcji (po zsumowaniu) sięga nawet 7400 złotych w skali roku.

Na liście dostępnych subskrypcji znajdują się Financial Times, ClassPass, Freeletics, Headspace, Sleep Cycle, Picsart, Tinder i NordVPN. Wszystkie można znaleźć i aktywować w aplikacji – w tym celu trzeba dotknąć swoje zdjęcie profilowe, a następnie nazwę swojego planu. Wykaz subskrypcji, które można aktywować bez dodatkowych opłat, powinna od razu pojawić się przed Waszymi oczami.

źródło: Revolut

Po kliknięciu każdej dostępnej subskrypcji wyświetli się instrukcja, w jaki sposób ją aktywować.