Technologia jest dobra. Google to udowodni

Demonizowanie nowoczesnych rozwiązań to codzienność. Wiele osób obawia się prężnego rozwoju, sztucznej inteligencji i robotów. Wygląda jednak na to, że Google ma tego dość i znalazło sposób, aby udowodnić, że technologia ma swoje dobre strony.

Firma Google uruchomiła nową inicjatywę w ramach wieloletniej współpracy z Range Media Partners znanej pod nazwą „100 Zeros”. Technologiczny gigant chyba pozazdrościł Apple i chce jeszcze bardziej rozwinąć swoje skrzydła w branży filmowej i telewizyjnej. Póki co jednak Google nie ma w planach stworzenia własnej platformy streamingowej.

Nowa inicjatywa Google ma być napędzana przez zespół Platforms & Devices. Początkowo zespół ma wyłonić z rynku pomysły, które mógłby wesprzeć, sfinansować lub wspomóc w produkcji. Z informacji przekazanych przez Business Insider wynika, że przedsiębiorstwo w Mountain View ma odpowiadać za produkcję lub ją koprodukować. Efektem współpracy będą filmy i seriale przedstawiające produkty Google oraz nowoczesne technologie. A wszystko to w pozytywnym świetle. Jak zauważa Mashable – podejście giganta ma być niejako przeciwieństwem brytyjskiego serialu „Black Mirror”.

Zgodnie z raportem BI, Google chce promować własne produkty i przedstawiać urządzenia z Androidem, zamiast np. z iPhonem. Jednakże „lokowanie produktu” nie jest nadrzędnym celem „100 Zeros”. Gigant chce pokazać pozytywne strony technologii i przekonać do nich przede wszystkim ludzi młodych, z pokolenia Z.

This is not a new studio, it’s an initiative driven by our Platforms & Devices team which includes Android. We’re working with Range to assist the creative community in integrating cutting-edge technologies and platforms, like XR and AI, into their filmmaking.